На проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре выделили 50 млн рублей

В Краснодаре открыт конкурс на проектирование трамвайной ветки по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Заказчиком работ выступает муниципальный «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», а сумма закупки составляет 49,9 млн рублей. Победитель определится 5 сентября.

Улица Московская в Краснодаре Фото: krd.ru

На проект новой трамвайной линии впервые за 20 лет выделили средства из городского бюджета в конце июня. Глава города Евгений Первышов назвал это событие «историческим решением». На сегодняшний день последние трамвайные пути в Краснодаре были построены в 1998 году, новая ветка пролегла по Садовому путепроводу.

По условиям договора подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и подготовить проект новой трамвайной линии до 15 мая 2020 года. По итогам этой работы и станет известна стоимость строительства. Кроме того, проекту предстоит пройти проверку государственной экспертизы.

В техническом задании указано, что длина участка строительства составляет около 2,5 километра, ширина полотна трамвайной линии не должна быть менее 10,05 метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/699933" frameborder="0"></iframe> Трамвайная линия по улице Московской в Краснодаре.

По новой линии будут предусмотрены остановки с электронными табло на расстоянии не менее 400 метров друг от друга, а также потребуется строительство разворотного кольца радиусом 30 метров в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова у ТЦ «Стрелка». Здесь же потребуются обгонный и отстойные пути и полноценное здание распорядительного конечного пункта. Проектом также будет предусмотрен вынос строений и коммуникаций при необходимости.

Еще один пункт технического задания – проект должен предусматривать строительство подземных пешеходных переходов через улицу Московскую и улицу Петра Метальникова в районе проектируемого разворотного кольца трамвая.

В КТТУ предлагают построить новую тяговую подстанцию для трамвайной линии в пределах уже существующего трамвайного кольца у пересечения улиц Солнечной и Московской, где сейчас располагается сквер.

Строительство трамвайной линии по улице Московской стало возможным после того, как Верховный суд поставил точку в споре администрации Краснодара и строительной компании «Каталина-Парк», которая завладела 17,2 га земли в районе планируемой ветки и требовала компенсацию в 580 млн рублей за передачу участков в муниципальную собственность.

Высшая судебная инстанция отказала ООО «Каталина парк» в рассмотрении жалобы, что оставило в силе решение Краснодарского краевого суда об отмене изначального права собственности на земельные участки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре появилась возможность продлить трамвайную ветку по улице Московской

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что у Краснодарапоявилась возможность продлить трамвайную ветку по улице Московской до улицы Петра Метальникова. Вся земля, по которой должны пролечь пути, возвращена в муниципальную собственность (читайте далее)

В Краснодаре выделили деньги на проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской

— На самом деле для Краснодара — это историческое решение. Впервые более чем за 20 лет мы начинаем работу по масштабному строительству новых трамвайных веток в краевом центре. Первый этап — проектирование. По многочисленным просьбам горожан и поручению губернатора Кубаниначинаем именно с улицы Московской, чтобы обеспечить доступ к нашему главному общественному транспорту жителей большого жилого массива, в том числе Музыкального микрорайона, — сказал глава города Евгений Первышов (подробности)