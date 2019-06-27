2019-06-27T14:36:23+03:00
Общество

В Краснодаре выделили деньги на проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской

Над документом начнут работу уже в этом году
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодарский трамвай Фото: МУП КТТУКраснодарский трамвай Фото: МУП КТТУ
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Впервые за 20 лет в Краснодаре сдвинулись с места разговоры о новых трамвайных линиях. На проектирование ветки по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова из бюджета выделили деньги. Решение приняла городская дума на очередном заседании.

Проектирование начнется в этом году, а завершится в 2020-м, после чего можно будет приступить к строительству. Новая ветка протяженностью пять километров в обе стороны протянется до конца улицы Московской с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка».

— На самом деле для Краснодара — это историческое решение. Впервые более чем за 20 лет мы начинаем работу по масштабному строительству новых трамвайных веток в краевом центре. Первый этап — проектирование. По многочисленным просьбам горожан и поручению губернатора Кубани начинаем именно с улицы Московской, чтобы обеспечить доступ к нашему главному общественному транспорту жителей большого жилого массива, в том числе Музыкального микрорайона, — сказал глава города Евгений Первышов.

Трамвайная линия по улице Московской в Краснодаре.

На сегодняшний день последние трамвайные пути в Краснодаре были построены в 1998 году, новая ветка пролегла по Садовому путепроводу.

Вместе с тем в городской администрации говорят о том, что продолжается подготовка к строительству трамвайных путей по четырем направлениям: от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова; от улицы Красных зорь до Домбайской; от улицы Трамвайной до Невкипелого; от улицы 8-го Марта до привокзальной площади «Международного аэропорта «Краснодар».

КСТАТИ

Напомним, что в конце марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что больше нет препятствий для продления трамвайной линии до улицы Петра Метальникова.

- До недавних пор продление ветки было невозможным: часть дороги по Московской, как и многие другие улицы в этом районе, не принадлежала муниципалитету. Теперь ситуация изменилась. Земля стала городской. А это значит, что можно начинать проектировать трамвайное полотно на всем протяжении Московской от Солнечной до Петра Метальникова, - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

По данным, предоставленным главой региона, срок проектирования и экспертизы может составить 5 месяцев, а на строительство уйдет 8 месяцев.

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На портале госзакупок появились конкурсы на покупку новых трамваев для Краснодара, опубликованные управлением закупок городской администрации. Согласно документам, в ближайшее время планируется приобрести 27 односекционных и 4 трехсекционных состава. Заявки от участников конкурса принимаются до 12 апреля, а сами аукционы состоятся 22 апреля (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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