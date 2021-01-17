Снежный апокалипсис, накрывший Краснодар, заставил власти ограничить въезд фур в город.- Это нужно для того, чтобы большегрузные машины не загромождали проезжую часть и не препятствовали работе снегоуборочной техники, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.Сейчас на улицах работает 86 машин. При этом снегопад не прекращается, чем осложняет работу техники.Запрет уже начал действовать. Ограничения сохраняются пока непогода не стихнет.КОНКРЕТНОГде нельзя въехать в КраснодарОграничения будут действовать на 10 въездах в город:— Западный Обход — Калинина;— Западный Обход — Красных Партизан;— Дзержинского в районе ТРК «Красная Площадь»;— Ростовское Шоссе — 3-я Трудовая;— Российская — Беговая;— Трасса М4- «Дон» — съезд по Индустриальной;— Трасса М4- «Дон» — съезд на Уральскую;— Трасса М4- «Дон» в районе ТРК OZ-Mall;— Яблоновский мост;— Тургеневский мост.Следить за тем, чтобы транзитные большегрузы не въезжали на территорию города, будут автоинспекторы. Они дежурят на постах и останавливают все фуры. При этом, как отметили в администрации города, фуры, доставляющие в краевой центр жизненно важные грузы, смогут проехать до места назначения беспрепятственно все-таки смогут.- Для этого им необходимо показать специальную документацию, - сказали в мэрии.В ближайшие часы непогода будет только усиливаться. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь до 18:00. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — вызов экстренных служб по телефону «112».Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопада произошло массовое отключение света, а также закрылся аэропорт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследствия снегопада в Краснодаре 17 января 2021: массовое отключение света, закрытие аэропорта и запрет на въезд в городСнежная пурга доставила неудобства и пешеходам, и автомобилистам, и тем, кто собирался лететь (читайте далее)