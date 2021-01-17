Снег нещадно заваливает Краснодар. Он не прекращается с ночи и, кажется, лишь усиливается с каждым часом. Многие горожане непогоду за окном уже прозвали снежным апокалипсисом.Еще бы - снежная пурга доставила неудобства и пешеходам, и автомобилистам, и тем, кто собирался лететь.Поездка для многих этим воскресным утром становится настоящим подвигом – нужно преодолеть сугробы или совладать с заносами на дорогах. Те, кто до сих пор не \\"переобулся\\", на улицу даже не суются.То ли осторожничают, то ли обращение мэра на них подействовало. Автомобилистов попросили сегодня вообще воздержаться от поездок на личных машинах или пересесть на общественный транспорт.Из-за снегопада, к слову, коллапса на дорогах нет. Но все же небольшие заторы традиционно наблюдаются на кольце Красных Партизан, а также на кольце Селезнева, на Ставропольской и участке трассы около ТРЦ \\"OZ Mall\\".На некоторых улицах буксуют машины, но их единицы. По словам автомобилистов, в город в основном выехали внедорожники, легковушек почти нет.- Работа общественного транспорта в краевом центре из-за снегопада не нарушена, хотя ситуация остается сложной, - заверил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.Вся снегоуборочная техника добросовестно работает на улицах - на данный момент город \\"штурмуют\\" 81 машина.Кроме того, более 600 человек задействовано в уборке тротуаров. Правда, снег валит так сильно, что коммунальщики просто не успевают расчищать дорожки - их тут же заметает.- Проехал по городу сам - техника работает, однако предпринятых мер пока недостаточно, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов. - К тому же, снегопад продолжаеся, поэтому будем усиливать работу.По словам мэра, выделяется дополнительная техника для контроля ситуации внутри кварталов и дворов, чтобы максимально усилить работу управляющих компаний.- Готовы разворачивать на трассе М-4 Дон пункты обогрева с горячим питанием, если трасса встанет, - сказал градоначальник.Тем временем из-за сильнейшего снегопада въезд в город закрывают для всех фур. Об этом сообщил вице-мэр Краснодара Антон Смертин.- С 13:00 через Краснодар закрыт проезд большегрузных автомобилей - они будут передвигаться по объездным дорогам, - уточняет Антон Смертин. - Ситуацию на въездах в город контролируют 10 экипажей ГИБДД.Снежный апокалипсис вынудил временно прекратить работу краснодарский аэропорт.- В связи с не прекращающемся сильными осадками, аэропорт Краснодар принял решение закрыть аэродром на прилет и вылет до 21:00, - уточняют в пресс-службе воздушной гавани.На данный момент задержано 15 рейсов, еще восемь - отменены. Речь идет о самолетах «Аэрофлот» в Шереметьево, «России» в Пулково, «Победы» в Пулково и во Внуково, «Азимут» в Минеральные Воды (Волгоград), в Симферополь, в Астрахань, в Пулково.- Один рейс, следовавший из Новосибирска, сел на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону, - уточняют в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.Напомним, в ближайшие часы непогода будет только усиливаться. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь до 18:00.КСТАТИБотанический сад закрыт для прогулокВорота в Дендрарий - на замке с самого утра. Причиной тому стало снежное ненастье. Прогуляться по парку или покататься на санках у краснодарцев не получится.- Ботанический сад закрыт в целях безопасности посетителей, - сообщается на табличке у входа.А В ЭТО ВРЕМЯЖители Славянского микрорайона сидят без светаУтром там вырубило электричество в домах сразу на нескольких улицах. Как стало известно, причиной массового отключения света стала непогода.- Произошла авария на подстанции, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» оперативный дежурный «НЭСК-электросети». - На месте аварии работают бригады. Они должны запитать дома к 14:00. Но это пока ориентировочно, не исключено, что потребуется больше времени на устранение неполадок.БУДЬ В КУРСЕЕсли вашу придомовую территорию не очищают от снега дорожные службы или привычная дорога завалена, то можно позвонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.Также заявки можно оставлять дежурным в округах по месту жительства:– в Карасунском округе: 214-33-38;– в Прикубанском округе: 214-33-39;– в Центральном округе: 214-33-40;– в Западном округе: 214-33-41.НА ЗАМЕТКУА в это время МЧС распространяет экстренное предупреждение по гололеду. Мокрый снег ожидается на всей территории Краснодарского края.- Выходите на улицу в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой, - советуют спасатели. - В крайнем случае, на подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой).Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.В случае ЧС, звоните по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40.