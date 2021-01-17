Утром 17 января снежный апокалипсис накрыл кубанскую столицу. Сильнейший снегопад и ветер парализовал работу аэропорта. Кроме того, непогода доставила неудобства жителям Славянского микрорайона. Утром там вырубило электричество в домах сразу на нескольких улицах.- Свет отключился с час-полтора назад. Думала, пробки выбило, но, позвонив соседям, поняла, что не мы одни сидим без электроэнергии, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница улицы Виноградной Ирина.Как стало известно, причиной массового отключения света стала непогода.- Произошла авария на подстанции, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» оперативный дежурный «НЭСК-электросети». - На месте аварии работают бригады. Они должны запитать дома к 14:00. Но это пока ориентировочно, не исключено, что потребуется больше времени на устранение неполадок.