Снегопад, обрушившийся на Краснодарский край, добавил работы коммунальщикам. В ближайшие часы ожидается понижение температуры и усиление ветра. Но расчистке периодически мешают фуры. Поэтому, чтобы избежать заторов и помех для снегоуборочных машин, введены ограничения для грузовиков.- В центральных и южных районах края наблюдается неблагоприятная дорожная ситуация, вызванная непогодой, - говорят в ГИБДД по Краснодарскому краю. - В ряде районов введено ограничение движения фур.КОНКРЕТНОЗапрещено движение большегрузов:- на трассе «Новороссийск – Керчь» ( перевал «Волчьи ворота»);- на трассе А-146 66-67 км. (Абинский район);Кстати, из-за снегопада закрыто движение и в Краснодар. Ограничения будут действовать на 10 въездах в город пока непогода не стихнет.В поселке Горном и поселке Верхнебаканском на стоянке открыты пункты обогрева.- В Горячеключевском и Туапсинском районах ограничения на движение грузового транспорта сняты, - отмечают автоинспекторы.Сотрудники ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок во время ненастья.- При смене погоды может увеличиваться число мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили, - говорят в ГИБДД по Краснодарскому краю. - Подобные аварии часто приводят к образованию заторов.А причиной ДТП зачастую становятся невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.- Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, - напоминают автоинспекторы. - У пешеходов обзор может быть ограничен (зонтами, капюшонами).Пешеходам тоже стоит быть осторожнее. Перед выходом на проезжую часть следует убедиться в отсутствии машин или в том, что водитель вас видит и пропускает. Тормозной путь авто во время гололеда значительно увеличивается.