На Кубани 17 января выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах региона. Кое-где выпало, по подсчетам специалистов, до 37 миллиметров осадков.- Наиболее сложная ситуация сложилась в Горячем Ключе, Крымском и Туапсинском районах, - говорят в администрации региона. - В поселке Горном Туапсинского района образовался гололед.Погода осложнялась еще и сильным ветром. Если в Краснодаре было около 15 метров в секунду, то в Новороссийске порывы достигали 28 метров в секунду.Жителей кубанской столицы сейчас больше всего волнует вопрос - когда прекратится снег и сколько ждать тепла. По прогнозам синоптиков, хлопья начнут вновь идти в городе поздно вечером 17 января. Затем небесная канцелярия возьмет небольшую передышку. Следующий снегопад ожидается на Крещение.Ко всему прочему добавяются и морозы, причем настоящие, с покалыванием щек. Метеорологи говорят, что мы опустимся «на самое дно холода» - столбик термометра может установить рекорд. А затем будут температурные «горки».Самые холодные ночи ожидаются 19 и 20 января - отметки дойдут до минус 15 градусов. А оттепель прогнозируют к концу недели. В пятницу, 22 января, воздух днем прогреется до плюсовых температур.Стоит сказать, что, затаив дыхание, все ждут, какие сюрпризы подготовила небесная канцелярия дальше. Поговорили с синоптиками и узнали, что происходит с климатом Краснодарского края и каким будет февраль 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, ждать ли снежный апокалипсис и морозы на Кубани в феврале 2021После таких метеосводок жители региона боятся суровой зимы - впереди ведь еще один месяц. Что несет нам февраль, какие сюрпризы (подробнее)