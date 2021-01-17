Обрушившийся на кубанскую столицу снегопад - это еще не все, что подготовила небесная канцелярия для жителей города. По прогнозам синоптиков, грядут небывалые холода. По крайней мере, для тех, кто привык, что в Краснодаре всегда тепло.На следующей неделе, согласно прогнозу, мы опустимся «на самое дно холода» - столбик термометра может установить рекорд. А затем будут «горки».- В ночь на 19-е, а также на 20-е января ожидаются самые низкие отметки в городе, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Прогнозируем до минус 15 градусов в самом Краснодаре, за его пределами, в пригородах, может быть и 16-18 градусов мороза.На Крещение, кстати, небо начнет затягивать облаками, ожидается снег - настоящее чудо в этот светлый праздник.При этом уже 21 января отметки поползут вверх - морозы ночью будут легкими, днем - минус 2-4 градуса. А уже к пятницу, 22 января, температуры и вовсе будут плюсовыми.