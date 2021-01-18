Накануне на Краснодарский край выпала треть среднемесячной нормы осадков – районы и города замело снегом. Стала опускаться и температура воздуха, на улице мороз давит и днем. Когда потеплеет в регионе, рассказали синоптики.- 18 января в отдельных районах ожидается очень сильный снег и метель. Температура воздуха ночью 19 января опустится до -15 градусов, 20 января местами в регионе ожидаются морозы до -22 градусов. Минусовые температуры как днем, так и ночью будут 21 и 22 числа, но несильными – начнет теплеть. Днем воздух в конце недели прогреется до уровня +5 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Температурные «качели» снова приведут к сложной погоде. Через неделю на Кубань может обрушиться непогода. По предварительным прогнозам, 26 января в регионе пройдет сильный дождь, тогда же столбики на термометрах поднимутся до 11 градусов тепла, ливни прогнозируются до 29 числа. С 25 января и днем, и ночью ожидаются плюсовые температуры.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что происходит с климатом Краснодарского края и каким будет февраль 2021 года. По прогнозам, лютых морозов в регионе не ждут, как и метровых сугробов.