Большинство кубанцев привыкли к теплым зимам — автомобилисты, несмотря на предупреждения метеорологов, даже не «переобувают» своих ласточек. Но выпавший в последний день новогодних каникул снег и ожидающиеся крещенские морозы раззадорили жителей края. Затаив дыхание, все ждут, какие сюрпризы подготовила небесная канцелярия. Синоптики рассказали, что происходит с климатом Краснодарского края и каким будет февраль 2021 года.- В том, что сейчас происходит с климатом, ничего удивительного нет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» профессор кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Когда циклон, которые несет нам морозы с сибирских регионов сталкивается с Атлантическим циклоном, случаются «температурные качели». Кроме того, мы живем рядом с двумя морями - Черным и Средиземным. Это тоже оказывает влияние на климат. Но в феврале 2021-го, как и в прошлом году, метеорологи не ждут серьезной аномалии.- Мы составляем прогноз погоды максимум на 6 дней. Пока можем только предположить, какими окажутся погодные условия в феврале, - говорят синоптики. - Что касается последнего зимнего месяца, то складывающаяся обстановка такова, что февраль не будет радикально отличаться от среднеестатистического за прошлые года в Краснодаре. Температурные показатели близки к средним за последние 5 лет. Так, весь месяц отметки будут держаться на уровне +5 градусов, ночью - на уровне 0°C, но, возможен, и минус.Правда, лютых морозов в феврале на Кубани точно ждать не стоит — весь свой холод природа «вывалит» в январе.- В феврале регион также будет оставаться в зоне дефицитов осадков, - отмечали ранее специалисты метеоцентра «Фобос».А если и накроет циклон Кубань, то, скорее всего, ждать стоит лишь дожди. Снег прогнозируют лишь в конце февраля, да и то ненадолго — под ногами традиционно будет слякоть.Стоит сказать, что по климатическим нормам февраль — самый холодный месяц, в том числе и на Кубани. Но в последние годы он становится достаточно теплым. Недобор его холода переходит на март.КСТАТИВ 2020 году метеорологи отмечали перебор осадков — их выпало 102% нормы. Обычно в месяц выпадает 54 мм осадков, а прошлом феврале было 55.Что же касается температуры, то самым теплым февраль был в 2016 году. Тогда средние отметки были на уровне 7,1 градуса. Самый холодный последний месяц зимы зафиксирован в 1954 году, когда средние значения температуры составили 13,1 градуса мороза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеоролог о почти летнем потеплении в Сочи. И вот почемуНа курорте может быть установлен температурный рекорд (подробнее)Почему Кубань то жарит, то поливает, то морозит: ученый рассказал все о климате регионаНа Краснодарский край надвигается сразу несколько циклонов, которые принесут весь спектр метеорологических явлений (читайте далее)