В Краснодарском крае во второй декаде января температура воздуха уже давно ен опускалась до отрицательных значений. Но в 2021-м году по прогнозам в Краснодаре ожидаются почти аномальные морозы – до минус 15 градусов.- В кубанской столице в ночь на 19 января ожидается 9-11 градусов со знаком минус, в пригороде - до 13-15 градусов мороза, - предупреждают метеорологи. – Только под утро температура начнет медленно расти и, возможно, потеплеет до 4 градусов ниже нуля.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стал известен прогноз погоды на Крещение в Краснодаре. Напомним, что один из важнейших православных праздников в этом году приходится на рабочий день – вторник.Напомним, что на Кубань надвигается страшная непогода. С 12 по 16 января регион окажется во власти циклона.