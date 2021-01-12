На Краснодарский край надвигается страшная непогода. С 12 по 16 января регион окажется во власти мощного циклона. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на побережье Черного и Азовского морей.В эти дни пройдут сильные дожди, налипание мокрого снега, гололед, сильный ветер и волнение моря. Могут произойти оползни, сход снежных лавин и вода в реках повыситься до критических отметок.- Жителям края рекомендуется следить за прогнозом, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Сочи надвигается шторм. Гостей и жителей курорта предупредили о непогоде. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме.