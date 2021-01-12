В Сочи распространили экстренное предупреждение. Вечером на город обрушаться сильные дожди с ветром. Шторм задержится на курорте до Старого нового года.- По предупреждению метеорологов, с 18:00 12 января до 18:00 13 января на территории города-курорта Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный, местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с. Ночью и утром местами сильный дождь, гроза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, временно воздержаться от выходов в горы.- При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 101, 112, - добавили в администрации.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в горах Сочи, там, где выше 1500 метров, сейчас опасно находиться. В любое время может сойти лавина. Поэтому на курорте объявили экстренное предупреждение, оно также действует до конца 13 января.