В Краснодарском крае, как и по всей стране, официально стартовала массовая вакцинация жителей от COVID-19. Препарат «Гам Ковид Вак» (Спутник V) поступил во все поликлиники региона. Теперь получить укол иммунитета от коронавируса может любой желающий, но старше 18 лет.Как это работает, «Комсомолка» опробовала на себе.ПОЗВОНИТЬНе ждите активности от участковой поликлиники. Им сейчас не до вас, здорового.- Скажите, а как мне сделать прививку от коронавируса? – обратилась я по номеру телефона своей.- Обращайтесь в прививочный кабинет. Там все разъяснят. Только они владеют данными о наличии вакцины на данный момент.В моем случае в поликлинику пришлось сходить, чтобы выяснить детали.ЗАПИСАТЬСЯУ прививочного кабинета очередей не бывает. Ажиотажа нет и сейчас.- Препарат на данный момент закончился. Но на днях мы вам позвоним и пригласим, - уточняет медсестра, записывая мой телефон.Для удобства здесь предлагают вписать в очередь сразу нескольких членов семьи. И желательно тех, что постарше.НЕ ЗАБЫТЬ И ПРИДТИНе скрою, опасения, как часто бывает, что обещанного три года ждут, были. Но моя поликлиника не разочаровала. В конце недели мне позвонили.- Желаете ли вы сделать прививку от коронавируса? – спросил вежливый женский голос.- Конечно, желаю, - обрадовалась я. – Хоть сейчас.Медсестра разъяснила порядок: проходишь к ним через регистратуру, где на тебя заполняют бумажный сертификат. Вероятнее всего, на основе этой бумажки позже будет составлен обещанный электронный сертификат. Правда, пока в поликлинике механически делают только это.- Нам сказано, делаем так, - сухо отвечают в регистратуре.С этим рукописным документом я отправилась в прививочный кабинет. Передо мной в очереди – один мужчина лет 50-ти.- Устал бояться этой заразы, хочу жить спокойно, как раньше, - говорит он медсестре, пока та заряжает шприц.Через пару минут она отпускает его со словами, что еще один этап – и жизнь начнется прежняя.Я - следующая. Медсестра распаковывает очередную коробочку с препаратом и дает мне ее для изучения. На ней срок годности, все описание содержимого. «Гам Ковид Вак» (Спутник V)- вакцина от коронавируса Covid-19, официально зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России. Первая в мире вакцина против коронавируса, созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России.Укол в плечо совсем безболезненный. До меня сегодня его сделали уже 30 человек.- В течение трех суток может подняться температура. Но бывает это довольно редко, - говорит медсестра. – Не употребляйте, пожалуйста, спиртное в три следующих дня.За следующей порцией иммунитета от инфекции, парализовавшей жизнь во всем мире почти на год, нужно приходить через 21 день. Дату и время для меня записали заранее.НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА?\\"Комсомолка\\" спросила главного инфекциониста Краснодарского края Сергея Зотова, делать ли тест на наличие антител от коронавируса, прежде чем отправиться на прививку.- Это разумно только, если вы переболели коронавирусом полгода назад, - говорит он. - Иммунная защита организма к этой болезни имеет свойство ослабевать по истечении времени.По словам специалиста, всем остальным (за исключением тех, кому это противопоказано) можно отправляться на прививку без опаски «получить лишнюю вирусную нагрузку».