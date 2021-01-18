В Сочи из-за непогоды отменены Крещенские купания. На курорте традиция – в ночь на 19 января жители и туристы совершают омовение в зимнем море. В нынешнем году было определено шесть официальных мест для безопасного купания, обеспеченных инфраструктурой, спасателями и охраной. Но погода смешала все планы – на море поднялся сильнейший шторм, и из-за соображений безопасности местные власти объявили, что Крещенских купаний не будет. Одновременно до неблагоприятных отметок прогнозируется подъем уровня воды в реках.Комиссиея по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Сочинской епархией приняла решение отменить Крещенские купания во всех открытых водоемах.– Убедительно просим воздержаться от чина омовения в ночь с 18 на 19 января. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий уже сейчас может набрать освященную святую воду и безопасно провести обряд омовения в домашних условиях, – сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди.По ее словам с утра на Крещение и в течение дня будут открыты 37 приходов. В православных храмах курорта пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей уточнили, что с 20:00 18 января до 21:00 19 января у побережья Сочи прогнозируется сильный шторм, с высотой волн от 1,3 до 1,8 м.Одновременно прогнозируется сильный восточный, юго-восточный ветер с переходом на западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха ночью в южной столице опуститься до критических отметок до 6 градусов мороза.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что священник попросил верующих Кубани и Адыгеи не купаться в Крещение. В этот день достаточно просто освятить воду, которую можно принести из дома.- Службы состоятся при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора: термометрия, масочный режим, дезинфекции рук, использование индивидуальной тары для освященной воды, - подчеркнула Татьяна Катаниди.