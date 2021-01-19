В Сочи певица, ведущая ведущая, спортсменка-фигуристка Анна Семенович сделала акцент на горнолыжном отдыхе. Какие, по ее мнению, главные объекты отдыха в Красной Поляне? После лыжных трасс, это знаменитые горные бани! Они в горах Сочи пленят туристов разнообразием. Но звезда остановила свой выбора на бане маджи с чанами в виде казана с отваром трав на улице.- Это какой-то волшебный отдых! Я так расслабилась и отдохнула, - восхищается Анна Семенович.Она призналась, что совсем недавно полюбила баню.- Пока я не сильно парюсь, но результат на лицо, - поделилась певица. - Раньше я выбегала из парилки ровно через три минуты, а сегодня выдержала мощное парение и очень горжусь собой.По ее словам, после горной бани хочется летать.- А мне летать, а мне летать, а мне летать охота! – написала на своей странице в Instagram Анна Семенович. - Все в баню!Звезда, конечно же, мастерски катается на лыжах. Она выложила видео и фото своих спусков по непростым краснополянским трассам.- Я так давно хотела погонять по горам, - отметила Анна Семенович.Но, супер-лыжница, как она себя называет, не только демонстрирует волшебный карвинг, но и танцует.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Анна Семенович, оказывается, тоже переболела грозной инфекцией COVID-19. Проходить \\"реабилитацию\\" после вынужденного домоседства Анна прилетела в один из лучших отелей Сочи.По словам, Семенович она многое переоценила и поняла, куда планирует двигаться дальше. Будет ли это продолжение певческой карьеры в образе соблазнительной дамы или совершенно новые для нее проекты, Анна пока не уточнила.Как сообщалось ранее, Алла Довлатова поделилась впечатлениями о зимнем отдыхе в Сочи. Теле-радиоведущая и актриса призналась, что Красная Поляна ей нравится больше Австрии. Она напомнила о главном преимуществе курорта, где горнолыжный отдых сочетается с прогулками у моря.