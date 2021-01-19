В Сочи ожидается аномальный мороз – до минус 6 градусов. Такого на курорте не было уже больше пяти лет. В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей уточнили, что с 20:00 18 января до 21:00 19 января у побережья Сочи прогнозируется сильный шторм, с высотой волн от 1,3 до 1,8 м.Одновременно синоптики предупреждают о сильном восточном, юго-восточном ветре с переходом на западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-15 м/с.Температура воздуха ночью в южной столице опуститься до критических отметок до 6 градусов мороза.- В соответствии с прогнозом погоды были заблаговременно укрыты почти двух тысяч теплолюбивых растений. Также меры по предохранению экзотов от холодов на своих территориях приняли Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный заповедник, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.Длительное понижение температуры стало одной из главных тем еженедельного планерного совещания в администрации Сочи. Напомним, на курорте действует штормовое предупреждение.Ежедневно на территории Сочи круглосуточное дежурство несут 330 специалистов районных администраций, спасательных служб и ресурсоснабжающих организаций, чтобы предотвратить ЧП.В ночь на 19 января в центре курорта аномальный снегопад засыпал центр Сочи. На курорте объявлено экстренное предупреждение.- 20 января интенсивность осадков снизится, уменьшение количества облачности будет сопровождаться заморозками, температура воздуха ночью понизится до -4 градусов мороза. Ночные заморозки сохранятся до 22 января, в дальнейшем начнется постепенный рост температуры воздуха, - прогнозирует Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что аномальный снегопад засыпает центр Сочи. На курорте объявлено экстренное предупреждение.