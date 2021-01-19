В центре Сочи в ночь на 19 января пошел сильный снег. В Завокзальном, Макаренко и других микрорайонах выпало до 5 см снега. Жители удивляются – такой сильный снег в приморском кластере курорта не шел уже несколько лет.- В Сочи ожидается длительное понижение температуры, на курорте действует штормовое предупреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.Представитель пресс-службы уточнила, что ежедневно на территории Сочи круглосуточное дежурство несут 330 специалистов районных администраций, спасательных служб и ресурсоснабжающих организаций.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи из-за непогоды отменены Крещенские купания. На море поднялся сильнейший шторм, и из-за соображений безопасности местные власти объявили, что Крещенских купаний не будет. Одновременно до неблагоприятных отметок прогнозируется подъем уровня воды в реках.