Бьют ключом! И это про краснодарские улицы, по которым текут реки нечистот. Последние несколько дней жители города только и жалуются на то, что около их домов прорывает канализацию. Сначала в рынду забили жильцы с улицы Красных Партизан. Тут чадит канализационный коллектор, из которого ручьем бегут нечистоты. Причем они пожаловались в «Комсомолку» уже после того, как фекалии заполонили проезжую часть, газоны и тротуары. Ну и когда написали письма во все инстанции, а проблему так и не решили. А бурлит тут все уже несколько месяцев.Сейчас проблему решает водоканал. Но только организация убеждена, что во всем виноваты сами жильцы, которые, по словам водоканала, ежедневно кидают в канализацию бытовой и строительный мусор.После публикации на сайте «КП» за проблему взялись и сейчас ее решают. Но этот случай в Краснодаре не единичный. На улице Школьной вообще обнаружили целый каскад фекальных фонтанов. Бьют они прямо из-под люков и топят всю округу. Даже машины объезжают эти участники стороной.Похожая ситуация и на улице 2-й Пятилетки. Сточные воды бьют ключом в прямом смысле. Если раньше здесь была фекальная река, то сейчас – целый водопад. Он едва не сносит проезжающие мимо машины и вынуждает усиленно давить на педаль. Иначе есть риск застрять, и надолго.- Я там стараюсь как можно быстрее проехать, потому что вонь стоит адская, - рассказывает краснодарец по имени Руслан.Сразу два фекальных фонтана бьют и в микрорайоне Московском. Один – рядом с центральной аллей и школой №71, где сформировало рекордное количество первых классов – 33. Находится он прямо на тротуаре, по которому ежедневно ходят тысяч учащихся.Несколько дней назад прорвало канализацию и на пересечении Карякина и Солнечной. Там образовалось целое море.Горожане пеняют на изношенные сети, мол, коммуникации давно устарели и их нужно менять. К тому же и сам Краснодар стремительно разрастается, к старым сетям подключаются новые дома.О том, что необходимо модернизировать сети постоянно говорит и глава Краснодара Евгений Первышов. Впрочем, сотрудники водоканала винят во всем местных жителей.- Из-за обильных осадков в Краснодаре участились случаи несанкционированных открытий канализационных люков на проезжей части и придомовых территорий, - сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал». - Туда сливали поверхностные воды: талый снег, дождь. Вместе с ними в люки падали камни и прочие мусора, которые образовали засоры и привели к аварийным ситуация и спуском воды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКраснодар утонул в зловонных фекалияхНа перекрёстке улиц Солнечная и Российская разлилось настоящее зловонное море (читайте далее).«Воняет так, что окна невозможно открыть»: фекальные воды мучают жителей КраснодараУлица Красных Партизан утопает в вонючей жиже (читайте далее).