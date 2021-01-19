Таким снежным Краснодар не помнят не только старожилы, но и синоптики. Как оказалось, последний раз такой мокрый январь была аж 77 лет.- Январь 2021 года может стать самым влажным за всю историю наблюдений, то есть за 77 лет. Ранее 1944 года по норме осадков таблицы не сводились, - пояснили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Например, месячная норма осадков для Краснодара - 57 мм. А с 1 по 17 января в городе уже выпало 140 мм. Это больше нормы на 246%.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, какие районы стали самыми заснеженными, а в какие пришли крещенские морозы.А тем временем аномальные морозы пришли и в южный Сочи.- Фронтальный холодный раздел проходит в эти дни по территории Сочи, - говорят в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. – До 22 января на курорте будет холодно, в эти дни пройдет снег. Ночные заморозки сохранятся до 22 числа, в дальнейшем начнется постепенный рост температуры воздуха. Сохраняется и штормовое предупреждение, в горах – лавиноопасно. Мерзнут не только местные и туристы, но и южные растения. И чтобы они не погибли, их заранее укрыли.- Почти 2000 теплолюбивых растений укрыли по всему городу, - пояснили в мэрии Сочи. – В нацпарке тоже позаботились о том, чтобы кустарники и деревья не замерзли.