В ночь с 18 на 19 января температура воздуха в отдельных районах Краснодарского края понизилась до - 17 градусов. Самая морозная ночь опустилась на северную и юго-восточную части Кубани.- В целом по краю наблюдается понижение температуры. В Староминском районе ночью морозило почти до - 17 градусов, в Мостовском – до -15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Снег шел в отдельных юго-восточных, южных, центральных районах, на Черноморском побережье, в горном кластере Сочи и в Краснодаре. Высота снежного покрова в регионе варьируется от 1 до 31 см.Ранее «Комсомолка» сообщала, что самыми заснеженными муниципалитетами в ночь на 18 число стали Горячий Ключ и Крымский район. Дороги в регионе продолжает чистить спецтехника. Сейчас на трассах работают около 700 спецмашин, магистрали обрабатываются противоголодной смесью.