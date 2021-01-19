В Краснодаре свернули поиски 12 -летней девочки. Школьница перестала выходить на связь вечером, 18 января. Она ушла на прогулку в Комсомольском микрорайоне, но домой так и не вернулась. Родители не знали, что случилось, и сразу обратились к правоохранителям и сотрудникам поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.Родители обзвонили всех друзей и подруг девочки, но никто не помог в поисках. Разве что вспомнили, в чем она была в школе, и передали эту информацию родителям.За полночь волонтеры собрали сбор и развернули поиски девочки. Искали школьницу несколько часов. Хотя на улице стоял лютый мороз – столбики термометра в Краснодаре опустились до минус 10-12 градусов.- Ее нашли неподалеку от места проживания. Она была буквально в соседнем доме, – сказал «Комсомольской правде»- Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. – Сейчас девочка уже передана родителям. Она чувствует себя хорошо.Отметим, что это не первый случай пропажи ребенка в Краснодаре за неделю. В четверг в краевом центре искали 9-летнего школьника. Он пропал по дороге домой. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае устроили сбор и начал поиски на местности. Спустя час ребенок был найден.