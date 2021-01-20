В Новороссийске Неберджаевское водохранилище постепенно начало наполнятся. Его оживили зимние дожди и снегопад. За несколько декабрьских ливней приток водохранилище пополнилось на 400 тысяч кубометров живительной влаги. В первой половине декабря к этому объему прибавились еще 580 тысяч кубометров воды.- Сейчас уровень водохранилища составляет 173 метра, - сообщил глава города Новороссийска Игорь Дяченко. - Но до максимального уровня, а это 182 метра, влага еще не дошла.По его словам, воду из хранилища пока не качают, поскольку первоочередная задача – накопить как можно больше, чтобы расходовать её в особо засуливые для города-героя периоды – зимой и летом.Кроме того, благодаря дождям, появилась возможность использовать воду из Пенайских водоисточников. А это примерно 20 тысяч кубометров.- В целом объём поступающей воды на город сейчас равен 120 тысячам кубометров в сутки, - уточнил мэр города-героя. – К сожалению, этого недостаточно для работы водоснабжения в штатном режиме. В сутки Новороссийску необходимо не менее 135-138 тысяч кубометров.Но прогнозы новороссийских специалистов обнадеживают. Таяние снега и сильные дожди, которые предсказывают синоптики, значительно повысят уровень Неберджаевского водохранилища. В ближайшее время это позволит выйти на штатный график подачи водоснабжения жителям города.На Кубани январь может стать самым влажным за всю историю наблюдений, то есть за 77 лет.- В Краснодаре месячная норма осадков – 57 мм. А с 1 по 17 января – выпало уже 140 мм, что на 246% больше нормы. Самое высокое количество осадков было зафиксировано в январе 1963 года - 153,5 мм, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Таким образом, у января этого года есть все шансы поставить новый абсолютный рекорд по влажности за всю историю наблюдений.Ранее «Комсомолка» писала, что на краснодарском водохранилище кризис миновал.