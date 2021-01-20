Сочи продолжает засыпать снегом

Фото пресс-службы администрации Сочи

Город-курорт снова оказался под ударом страшной стихии. Аномально холодная зима испытывает Сочи на прочность. Снег шел здесь с вечера. Но к семи утра 20 января все дороги были расчищены от сугробов. Ночью был задействован весь парк снегоуборочной техники курорта - 290 единиц.

Фото пресс-службы администрации Сочи

- Чтобы жители и гости беспрепятственно смогли добраться утром на работу, в школу, детские сады как на общественном, так и на личном автотранспорте трассы в городе чистили и ночью. Особое внимание уделено трассам в высокогорных сёлах Хостинского и Адлерского районов. В сёлах Пластунка, Богушовка, Измайловка, Калиновое Озеро, Орел Изумруд, Молдовка также ночью работала снегоуборочная техника, дороги обрабатывались реагентами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Фото пресс-службы администрации Сочи

В мэрии предупредили, что в высокогорных районах возможны незначительные задержки и сбой в расписании автобусов. Из-за накатов и гололеда есть шанс попасть в ДТП, поэтому автовладельцев просят не выезжать в город на машинах.

Фото пресс-службы администрации Сочи

- Спецтехника продолжает работать в круглосуточном режиме. Дорожные службы продолжают оперативно расчищать улицы. На особом контроле подъезды к медицинским и образовательным учреждениям. Мы по-прежнему просим всех воздержаться от поездок на личном транспорте, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Снег в Сочи продолжает сыпаться. Все оперативные службы курорта работают в режиме повышенной готовности.

Стоит отметить, что морозить будет еще и завтра, а с 22 числа синоптики обещают потепление.