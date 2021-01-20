«Путин даже сейчас выполнит норматив мастера спорта по дзюдо»: кубанский борец о спортивной форме президента

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Владимир Путин – частый гость на российских и международных стартах по дзюдо. Президент России несколько раз даже заглядывал на тренировки национальной команды. Не только смотрел, но и принимал участие в процессе. Надевал кимоно, проводил разминку и устраивал спарринг с членами команды.

Михаил Угольников. Фото: администрации региона.

Спортсмен из Туапсе, двукратный чемпион Европы по дзюдо, Михаил Игольников с Владимиром Путиным не боролся. Но в деле Президента видел и был впечатлен.

- Однажды он сам решил посетить тренировку. Видимо, вдохновился нашей борьбой. Это было на базе «Паруса» в Сочи. Президент находился отлично форме. Он разминался с нами, потом даже чуть-чуть поборолся с ребятами – и очень даже неплохо. Конечно, он боролся с ребятами своего веса. Владимир Владимирович не каждый день занимается, но хочу сказать, что норматив мастера спорта он точно выполнит, – пояснили Игольников.

В 2020-м туапсинский дзюдоист стал двукратным чемпионом Европы. Фото: минспорта края.

Оказалось, что президент даже сопровождал сборную России по дзюдо на чемпионате мира 2018 году в Баку. Там национальная команда стала третьей в командном первенстве.

- Одна из встреч была на соревнованиях – на командном чемпионате мире в Баку. Мы одно или два очка проиграли Франции в поединках за выход в финал. Мы должны были выходить на матч за третье место с хозяевами турнира - азербайджанцами. В этот день был на соревнования Владимир Владимирович. Видимо, он решил нас поддержать как-то после поражения, и мы встретились. Он пришел, замотивировал нас. Мы пообщались, – добавил Игольников.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Игольников стал победителем премии «Спортсмен Кубани 2020».