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Пенсионер, рассказавший, как убивал 8-летнюю девочку, сможет требовать компенсацию за обвинения

63-летний Николай Мишин указал, где спрятал тело ребенка, но был оправдан судом
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Николай Мишин

Николай Мишин

Фото: Ева МУР

Сегодня, 20 января, 63-летнему Николаю Мишину вынесен оправдательный приговор. Житель поселка Звезда в Ленинградском районе Краснодарского края обвинялся в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя изменено по требованию законодательства – авт.).

В конце прошлого года присяжные заседатели единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи, признав невиновным. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера, признав за ним право на реабилитацию.

- Пусть теперь платят мне за все мучения, - прокомментировал "КП" - Кубань" Мишин, выйдя

Ребенок исчез по дороге домой, найти ее тело помог как раз Николай Мишин

Ребенок исчез по дороге домой, найти ее тело помог как раз Николай Мишин

из зала суда.

Однако в этом уголовном деле не все так однозначно.

"Комсомолка" побывала на месте трагедии и провела собственное расследование.

София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда в 2016 году загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

Но перед самым судом Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. И зародил тем самым сомнения у присяжных в своей виновности.

"Комсомолке" и присяжным он рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

Между тем, Краснодарский краевой суд огласил решение и право стороны обвинения обжаловать оправдательный приговор.

- Пока он не вступил в законную силу. Это произойдет в течение 10 дней, если стороны не подадут жалобу в Третий апелляционный суд, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Напомним, об этом намерении в прокуратуре Краснодарского края рассказали "Комсомолке.

- Суд присяжных так устроен, что в своем представлении об отмене приговора мы можем ссылаться только на процессуальные нарушения. Но будем, конечно, добиваться отмены приговора. Это дело чести, - заявил "КП" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Родители убитой девочки в свою очередь уверены в виновности Мишина и обратились за помощью к адвокату. Сейчас представитель потерпевших Алексей Аванесян тоже знакомится с несколькими томами уголовного дела и готовит свою позицию.

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