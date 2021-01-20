Пенсионер, рассказавший, как убивал 8-летнюю девочку, сможет требовать компенсацию за обвинения

Николай Мишин Фото: Ева МУР

Сегодня, 20 января, 63-летнему Николаю Мишину вынесен оправдательный приговор. Житель поселка Звезда в Ленинградском районе Краснодарского края обвинялся в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя изменено по требованию законодательства – авт.).

В конце прошлого года присяжные заседатели единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи, признав невиновным. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера, признав за ним право на реабилитацию.

- Пусть теперь платят мне за все мучения, - прокомментировал "КП" - Кубань" Мишин, выйдя

Ребенок исчез по дороге домой, найти ее тело помог как раз Николай Мишин

из зала суда.

Однако в этом уголовном деле не все так однозначно.

"Комсомолка" побывала на месте трагедии и провела собственное расследование.

София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда в 2016 году загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

Но перед самым судом Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. И зародил тем самым сомнения у присяжных в своей виновности.

"Комсомолке" и присяжным он рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

Между тем, Краснодарский краевой суд огласил решение и право стороны обвинения обжаловать оправдательный приговор.

- Пока он не вступил в законную силу. Это произойдет в течение 10 дней, если стороны не подадут жалобу в Третий апелляционный суд, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Напомним, об этом намерении в прокуратуре Краснодарского края рассказали "Комсомолке.

- Суд присяжных так устроен, что в своем представлении об отмене приговора мы можем ссылаться только на процессуальные нарушения. Но будем, конечно, добиваться отмены приговора. Это дело чести, - заявил "КП" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Родители убитой девочки в свою очередь уверены в виновности Мишина и обратились за помощью к адвокату. Сейчас представитель потерпевших Алексей Аванесян тоже знакомится с несколькими томами уголовного дела и готовит свою позицию.

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