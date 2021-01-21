Кубань ждет такая холодная ночь, какой еще не было: 25 градусов мороза и обжигающий ветер

Зима продолжает свирепствовать в Краснодарском крае. Фото: Юлия БАРАНОВА

Зима продолжает свирепствовать в Краснодарском крае. Природа приготовила кубанцам испытания в виде аномальных морозов с ветром и дождем.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в восточной половине региона температура воздуха будет от -20 до -25°С. В мороз синоптики прогнозируют преимущественно переменную облачность.

Но местами кубанцев ожидают все прелести зимы: снег, ночью и утром туман. Ветер будет дуть восточный 4-9 м/с, во второй половине дня возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -12 до -17 °С. Дневная вилка температур от -2 до +3 °С, в северной части региона, в предгорных районах от -4 до -9 °С.

Даже на Черноморском побережье температура опустится значительно ниже нуля. Холод будет сопровождать переменная облачность. Утром и днем синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед. Ветер восточный и юго-восточный достигнет 6-11 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -7°С, днем от +3 до +8°С.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей о необходимости соблюдать меры безопасности в холодные дни.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на открытом воздухе детей и домашних животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Не обошли холода даже самую южную точку – Сочи. По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, по прибрежной зоне на 21 января будет холодно и снежно.

- В Сочи ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем возможен небольшой дождь. На дорогах – гололедица, - предупредили специалисты. – Ветер - слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем – от +2 до +7 °С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жителям Кубани сообщили о мерах безопасности на ближайшие сутки. Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить на улицу.