В Сочи растения спасают от аномальных холодов

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Лютая зима пришла в субтропики. В парках и скверах Сочи растения спасают от снега и мороза. Холода губительны для пальм и других представителей южной флоры.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Гости парка «Южные культуры» Кавказского заповедника наблюдают пальмы в снежных шапках и магнолии в ледяных каплях.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

- Настоящая зима, наступившая на побережье, не обошла парк. Еще накануне здесь подготовились к снежным осадкам: укрыли теплолюбивые растения - те, что оставались «раздетыми» с наступлением зимнего сезона, в основном, это касается пальм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского государственного биосферного заповедника.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Самые «капризные» виды растений были защищены от холодов еще в декабре. Те же деревья и кустарники, которые легко переносят и ледяной душ, и похолодание до нулевых отметок, сотрудники парка постоянно отряхивают от снега.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Ведь большинство экзотов достаточно хрупкие, чтобы держать на себе тяжесть мокрого снега.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Не смотря, на аномальную для Сочи погоду, парк продолжает работу без каких-либо ограничений, в штатном режиме.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

- Основные аллеи и тропинки рабочие расчистили от снега. Однако, плюсовая температура не оставляет шансов снегу задержаться надолго: на тропинках все же очень сыро, - предупредила представитель пресс-службы заповедника.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

По прогнозам синоптиков, зимняя сказка на побережье продлится недолго. Большая часть снега растает уже в четверг и на курорт вернется солнечная погода.

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В заповеднике уточнили, что в горный кластер Сочи циклон принос рекордные снегопады. Тяжелый мокрый снег ложится на землю, налипает огромными шапками на кусты и деревья, отчего те, под тяжестью снежного груза, склоняются к земле. Непоправимый удар растениям нанесли сильные порывы ветра. Сибирская погода на юге стала причиной образования завалов из десятков упавших деревьев. Это произошло они на дороге, ведущей от кордона Пслух к Энгельмановым полянам.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Кубань ждет такая холодная ночь, какой еще не было: 25 градусов мороза и обжигающий ветер. МЧС предупредили жителей о необходимости соблюдать меры безопасности в аномально низкую температуру.