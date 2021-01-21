Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов страны с наивысшим инвестиционным потенциалом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань вошла в ТОП-5 регионов страны с наивысшим инвестиционным потенциалом. Рейтинг составило крупнейшее в стране агентство RAEX по итогам 2020 года. Как отметил губернатор Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, удается наращивать меры поддержки инвесторов и реального сектора экономики.

По предварительным итогам 2020 года, объем инвестиций в экономику региона составит порядка 450 млрд рублей, что практически на уровне благополучного 2019 года. Эксперты рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» о важности данных результатов.

- Инвестиционная привлекательность Кубани всегда была и остается одной из самых высоких в России. Безусловно, это результат планомерной и слаженной работы региональной власти и бизнес – сообщества региона, - прокомментировал заместитель председателя Краснодарского регионального отделения РСПП, первый исполнительный вице-президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Сергей Огурцов. - Конкурентоспособность и темпы развития каждого региона все меньше определяются такими преимуществами, как выгодное географическое положение, климатические условия и многое другое. Все в большей степени успех зависит от активности региональной власти, от качества человеческих ресурсов в регионе, от доступности инфраструктуры.

По его словам, в этих условиях, абсолютно верно, что вектор стратегического развития Краснодарского края, как региона, обладающего значительным экономическим потенциалом относительно других субъектов РФ, направлен на кардинальное повышение производительности краевой экономики и существенный рост основных показателей уровня жизни населения.

На сегодняшний день создание наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов и бизнеса на Кубани носит комплексный и последовательный характер.

Власти Краснодарского края прислушиваются к мнению бизнеса и стараются совершенствовать институциональные условия, реагируя на изменения внешней экономической среды. В регионе на постоянной основе совершенствуется инвестиционное законодательство, разрабатываются и внедряются новые формы государственной поддержки бизнеса.

Хорошим инструментом для совместной работы в этом направлении, на наш взгляд, является процедура оценки регулирующего воздействия. В 2020 году, в том числе в период введения ограничений, правовым департаментом Краснодарского регионального отделения РСПП проведена экспертиза почти 200 нормативных актов, в той или иной мере оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность.

В период введения ограничений Краснодарское региональное отделение РСПП сформировало более 10 предложений и инициатив.

В регионе создана и успешно развивается инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, 2020 год стал рекордным для Фонда развития промышленности по числу заключенных договоров. Всего выдано льготных займов производителям Кубани на сумму более 750 млн рублей. По поручению губернатора региона, Вениамина Кондратьева, в конце года фонд докапитализировали до 2 млрд рублей. В результате 37 производителей получили возможность расширить свои производства, обновить парки оборудования, нарастить объемы выпуска продукции, создать новые рабочие места.

Несмотря на сложный период, связанный с эпидемиологической ситуацией в России и мире, очевидно, что экономика Кубани быстро вышла из кризиса. Были приняты серьезные меры по поддержке бизнеса, прежде всего малого и среднего.

Краснодарский край стал первым и единственным регионом, который ввел свой региональный перечень пострадавших отраслей. В регионе удалось сохранить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве. По оценочным расчётам доля субъектов малого и среднего предпринимательства, приостановивших свою деятельность, в период введения ограничительных мероприятий, составила более 50 %. На сегодняшний день по факту: количество занятых в малом и среднем предпринимательстве находится на уровне начала года – почти 800 тысяч человек.

Благодаря своевременно предпринятым мерам большая часть промышленных предприятий края не прекратила производственный процесс, что позволило не допустить существенного падения показателей в отрасли.

Кубань сохранила темпы строительства жилья – всего за прошедший год введено в эксплуатацию более 3,2 млн квадратных метров жилья, что на 6% выше показателя прошлого года. Однако в строительной отрасли накопился ряд системных проблем, связанных с обеспечением жилых комплексов объектами социально-бытового назначения и соответствующей инфраструктурой. Решение указанных вопросов является одним из ключевых направлений, требующих совместной работы предприятий строительной отрасли и власти региона.

Краснодарский край, по прежнему, остается лидером на внутреннем туристическом рынке. На курортах региона в прошедшем году отдохнули около 12 млн туристов.

- Одним из примеров того, что власть и бизнес совместными действиями нацелены на улучшение предпринимательской среды, стало участие региональных компаний в масштабном исследовании, проводимом РСПП. Так, в рамках формирования доклада о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID-19, от России в целом приняло участие 933 организации, треть из которых находится в Краснодарском крае. Полученная информация позволила более детально проанализировать потребности бизнеса и легла в основу новых мер государственной поддержки, - заключил Сергей Огурцов.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова считает, что для инвесторов рейтинг служит индикатором комфортной инвестиционной среды. А для предпринимателей Кубани – это результат совместной работы, которая не останавливалась даже в период пандемии коронавируса.

- Безусловно, инвестиционный потенциал Краснодарского края учитывает возможности территориальных ресурсов региона. Развитую инфраструктуру, относительно высокий потребительский спрос, сформированный, в том числе, за счет межрегиональной миграции и прироста численности жителей Кубани, - рассказала председатель Общественной палаты Краснодарского края. - Кроме того, на протяжении последних лет, и особенно в течение сложного 2020 года, вопросы развития инфраструктуры и покупательской способности, основанной на реальных доходах населения, находились и находятся в зоне ежедневного контроля губернатора Краснодарского края и профильных министерств и ведомств. Являясь руководителем промышленного предприятия и взаимодействуя с органами власти, я вижу, как сегодня работают механизмы поддержки бизнеса в регионе, развиваются коммуникации между бизнесом и профильными ведомствами. Эффективно действуют краевые фонды развития промышленности, микрофинансирования МСП. По суммам финансирования они одни из самых крупных в России. Таким образом власть региона не только стимулирует развитие бизнеса, но и делит с ним инвестиционные риски.

Многие социально значимые вопросы решаются с привлечением широкой общественности и НКО. Большую роль при разработке нормативно-правовых актов стали играть общественные советы при органах власти, в которые входят и представители таких крупнейших краевых объединений, как Общественная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса, Опора России. Это позволяет еще на стадии разработки нормативных актов сделать их наиболее удобными в практическом применении.

- Считаю, что присвоение Краснодарскому краю по итогам 2020 года высшего рейтинга А1 «Максимальный потенциал – минимальный риск» наряду с такими мощнейшими в экономическом плане регионами, как Московская область, Москва и Санкт-Петербург - это общая победа органов власти и общественных институтов Кубани. Значит, курс выбран правильно, и в дальнейшем сотрудничество власти и бизнеса нужно только наращивать, максимально снимая административные барьеры и развивая взаимодействие, - отметила Любовь Попова.

По мнению председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Александра Ткаченко, одним из главных факторов инвестиционной привлекательности Краснодарского края является финансовая устойчивость кубанского бизнеса.

- Система мер поддержки и развития бизнеса, включающая субсидии, гранты, займы, налоговые льготы, разрабатывалась администрацией края на протяжении многих лет. Эта работа дает положительные результаты. В 2020 году Краснодарский край был отмечен на федеральном уровне за лучшую поддержку МСП в пандемию. В интересах бизнеса действуют и деловые объединения региона - система торгово-промышленных палат края, региональные отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Деловой России, Опоры России и другие организации, - отметил Александра Ткаченко. - Слаженная работа власти, коммерческих и некоммерческих организаций региона обеспечивает стабильность кубанского бизнеса. Это позволило краю войти в ТОП-5 регионов России с наивысшим инвестиционным потенциалом.