Всемирный день Снега: как аэропорт Краснодар боролся со стихией

Автор фото: Виталий КРУГЛОВ

Осадки, которые накрыли город 17 января, стали тяжелым вызовом для Международного аэропорта Краснодар. Пока разочарованные и уставшие пассажиры ждали информацию о своем рейсе, службы аэровокзала делали все, чтобы они провели его комфортно. Увы, это не избавило от колких замечаний в свой адрес. Разгневанных пассажиров можно понять, но обвинения все-таки несправедливы. Если бы вы знали, как протекает борьба со снегопадом, то ни за что не стали бы винить тружеников воздушной гавани. Впрочем, об этом мы вам сейчас расскажем.

Самый сложный день для аэропорта

17 января сразу после полуночи краснодарский аэропорт, как и весь город подвергся нашествию стихии. Мощный циклон накрыл воздушную гавань, обильно засыпав ее ливневыми снегопадом. До 8 утра воздушная гавань столицы Кубани еще принимала и выпускала рейсы, но снег не только не прекращался, но и усилился. Из-за этого пришлось приостановить прием воздушных судов. Все бы ничего, но за окном стоял семнадцатый день января, по иронии в это день праздновался Всемирный день снега. И это был третий случай за месяц, когда аэропорт подвергся такому неистовому снегопаду. Прогноз был неутешительный, и снег должен был продолжаться до полуночи. 13 рейсов пришлось отменить, всего было задержано 16 рейсов. Только к 00:00 следующего дня удалось полностью расчистить перрон, взлетную полосу и рулежные дорожки, привести воздушную гавань к нормальной работе и отправить задержанные рейсы по пунктам назначения.

Такие обильные снежные осадки в городе выпадают нечасто. По сведениям метеорологов, ливневый снегопад прошел впервые за 10 лет. Даже привыкшие к пурге аэропорты Заполярья вынуждены закрываться в такую погоду.

Битва со стихией

Скептики, видя отмененные из-за буйства стихии рейсы, часто сетуют на то, что службам аэропорта стоит заранее готовиться к сложностям. «Никогда такого не было, и вот опять. Видимо для аэропортов приход зимы – всегда сюрприз»; «Почему простой снег вызывает столько проблем?»; «Может стоит закупить нормальную технику и заранее готовиться к снегопадам», - такими комментариями пестрели соцсети 17 января. Все они в корне не правильные, поскольку подготовка начинается заранее, после предварительной оценки прогноза погоды на предстоящие сутки. В аэропорту работают метеорологи, которые предоставляют службам максимально точную информацию. После этого информация доводится до всех служб, которые будут задействованы в устранении последствий непогоды. Расстановка сил и средств проводится заблаговременно. На аэродроме мобилизуются от 10 до 20 единиц средств перед началом снегопада. И как только выпадали первые осадки происходила обработка взлетной полосы химреагентами и расчистка аэродромных покрытий.

Автор фото: Виталий КРУГЛОВ

Тактика заблаговременной подготовки действует не только на снегопады, но и на другие опасные метеоусловия: ледяной дождь, сильный порывистый ветер, грозу, град, туман. Оценить, что из вышеперечисленного представляет большую опасность - решительно невозможно. Все зависит от конкретного случая. Например, тогда же, 17 января из-за сдвига ветра (резкое изменение направление ветра) возникли сложности с посадкой двух самолетов в аэропорту Сочи. Судам пришлось уходить на запасные аэродромы. Если бы во всех случаях аэропорты рискнули и разрешили посадку, то речь бы шла о трагических последствиях. Задача любого аэропорта – обеспечить безопасность пассажиров, экипажа и воздушного судна.

17 января, пока расчищались полосы, внутри аэропорта пассажиры ждали своих рейсов. Авиакомпании совместно с аэропортом обеспечивали всех не улетевших напитками и горячим питанием. Около 250 пассажиров размещены в гостиницах, а местные жители были направлены домой. Что удивительно, несмотря на загрузку, благодаря слаженной работы представителей авиакомпании и сотрудников аэропорта, удалось избежать скопления людей в терминале. Зона вылета была практически пустой.

Что может представлять угрозу в снежную погоду?

• Плохая видимость. Это один из основных критериев для решения на вылет. Особенно она усугубляется в ночное время, когда включённые фары отражают кристаллики льда и слепят пилота

• Помехи связи. Крупники снега, попадая на самолет, образуют небольшие помехи в эфире с диспетчером.

• Сцепление со взлётной полосой. Для нормальной посадки коэффициент сцепления шасси с полосой должен составлять не меньше 0,3. Однако после снегопадов состояние полосы ухудшается, сцепление недостаточно плотное, то может привести к непредсказуемым последствиям на посадке. Если показатели критические, аэропорт закрывают для всех пребывающих рейсов.

Автор фото: Виталий КРУГЛОВ

В День Снега, 17 января, был риск возникновения всех негативных факторов. Поэтомубыло решено временно ограничить работу аэропорта, дабы решить уже имеющиеся проблемы. Выпускать и принимать воздушные суда было нельзя. Сколько снега должно выпасть, чтобы закрыли аэропорт? В этом случае надо смотреть не на сантиметры осадков, а как раз высчитать коэффициент сцепления. Делается это с помощью динамометрического прибора, который прокатывают по взлетной полосе. Если показатель ниже эксплуатационного минимума, то аэропорт закрывается.

Есть определенные нормативы, которые общеприняты для всех аэропортов. И если пассажирам кажется, что за окном легкий снежок, то профессионалы видят низкий коэффициент и невозможность обеспечить безопасность взлета, посадки и полетов. По этой причине обойтись без временного закрытия аэропорта, и продолжить выпускать самолеты хотя бы по одному было невозможно.

К перечисленным выше факторам можно добавить пробки, которые затрудняют движение на земле. Это в небе пробок не бывает, а на земле, после снегопада, увеличивается посадочная дистанция и самолеты дольше освобождают полосы. Не забывайте о противообледенительной обработке воздушного судна, которая отнимает много времени. Все это только увеличивает время отправления рейса.

Готовность к таким экстремальным ситуациям достигается годами кропотливого следования инструкциям и регламентам, а также непрерывной оптимизацией рабочих процессов. Именно этого всегда добивается один из совладельцев аэропорта промышленник Олег Дерипаска, родившийся на Кубани. Внедренные им бизнес-процессы, основанные на принципах японской философии «кайдзен», позволили подтянуть готовность аэропортов к действиям в чрезвычайных ситуациях и организации производства до мирового уровня. Службы аэропорта оснащены всем необходимым, но самое главное – квалифицированный и обученный персонал, который всегда встречает угрозы в полной готовности. Все это стало возможным благодаря современным технологиям и постоянным тренировкам форс-мажорных ситуаций, которые проводят аэропорта Краснодарского края. Поэтому нужно понимать, что события 17 января – это день, еще проверивший готовность аэропортовых служб Кубани в борьбе с непогодой. И нет причин сомневаться, что в будущем эта традиция продолжится.