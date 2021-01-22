Минус 12 кг: 35-летнюю блогершу, которая родила от 20-летнего пасынка, выписали из роддома

Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Марина Балмашева - достаточно популярный блогер. Но подписчиков прибавилось у нее после того, как она с большим скандалом разводилась с мужем и убегала к его младшему сыну - 20-летнему Вове Шавырину.

И это - после 13 лет в браке с его отцом Алексеем Шавыриным! С бывшим супругом женщина воспитывала сразу семь детей: пять приемных ребятишек и двух сыновей мужа от первого брака. Все 13 лет Марина мечтала о материнстве. Она даже похудела почти на 60 кг: делала все, чтобы забеременеть.

С мужем Алексеем Марина прожила в браке 13 лет Фото: instagram.com/marina_balmasheva

А когда уже потеряла надежду стать мамой, вдруг все резко изменила в своей жизни и ушла к пасынку, которого сама же и воспитала. Вова жил в семье Марины и Алексея с 16 лет.

А когда парень возмужал, между Вовой и Мариной вспыхнула страсть. Они даже не скрывали своих отношений. Супруга Марины подал на развод и забрал приемных детей. Вову только оставил - ему уже было 20. И он не собирался переезжать к отцу. Ему было хорошо с мачехой.

Вова часто гулял с приемными детьми Марины. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Марина делилась с подписчиками историей о похудении, рассказывала об отношениях с пасынком и мелькала на страницах СМИ. Так набрала более 500 тысяч подписчиков в Инстаграм. В спустя несколько месяцев сообщила подписчикам, что беременна. Почти сразу пара расписалась, а уже 15 января Балмашева стала мамой. У нее родилась дочка, которую назвали Ольга.

Неделя в роддоме получилась для Марины ударной. За семь дней после родов на нее подписалось около 50 тысяч человек. Балмашева показывала все: от еды в роддоме до расчесывания малышки. Но не показывала лица девочки. Об этом Марину попросил молодой муж. Он дежурил у роддома с четверга, 21 января. Пытался передать вещи для выписки. Его не впустили.

35-летняя Марина и ее 20-летний пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

- Как же я нервничаю сейчас, – делилась Марина.

Больше всего девушка боялась остаться в роддоме на выходные. Малышке было важно сдать хороший тест на билирубин. Результаты врачей устроили, и в районе четырех часов дня молодую маму выписали из роддома.

- Минус 11 или 12 кг, – первым делом похвасталась подписчикам Марина из дома.

Похудевшая Марина Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Сейчас женщина вместе с супругом привыкают к новой роли и обустраивают комнату для малышки.

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