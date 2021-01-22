«Хотелось сдохнуть от прошлой жизни»: исповедь 35-летней блогерши, родившей от 20-летнего пасынка

Марина Балмашева с новорожденной дочкой. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

История 35-летней блогерши Марины Балмашевой год назад облетела всю страну. После развода с мужем она сошлась с его сыном, 20-летним Владимиром. С бывшим супругом, Алексеем Шавыриным Марина прожила в браке 13 лет. Вместе они воспитывали семерых детей. Это были 5 приемных ребятишек и двое сыновей Алексея Шавырина от первого брака.

Своих детей у Марины не было, хотя она так мечтала стать мамой. Даже сильно похудела ради этого. Сбросила пышка Марина ну очень много. Но именно после этого в ее семейной жизни начался разлад. Похудевшая и похорошевшая мачеха приглянулась и юному пасынку - 20-летнему Владимиру Шавырину.

С мужем Алексеем Марина прожила в браке 13 лет Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Между Вовой и Мариной закипела страсть, и они уже особо не скрывали своих отношений. Но когда отвергнутый муж застал жену в постеле со своим сыном - тут же потребовал развод.

Марина вела и свой блог в Инстаграм, в котором рассказывала сначала о похудении, а потом о своих новых отношениях с пасынком, стала звездой ток-шоу и начала мелькать на страницах СМИ. Блогерша ушла от мужа, оставив ему приемных детей, и стала жить вместе с 20-летним Владимиром Шавыриным. Через несколько месяцев после того, как они съехались, Марина сообщила, что беременна! Пара сыграла свадьбу, а 15 января Балмашева впервые стала мамой. Она родила дочку.

- Знаете, залипаю в окно и думаю, что год назад меня много кто хотел втоптать в грязь, научить жизни. Они и сейчас этим занимаются. Если бы мне не было настолько все равно, то я бы не пошла дальше, то не было бы этого заваленного комочка (ребенка), который постоянно хочет есть. Не было бы любимого мужа, – разоткровенничалась Марина в инстаграме.

Балмашева связывала расставание с Алекссем встречей человека, который заставляет ее улыбаться. Ради возлюбленного она даже похудела более чем на 50 килограммов и сделала несколько пластических операций.

- У меня не было бы другой жизни. Я бы просто жила, как раньше, как всем нравилось, как всех устраивало. Хотелось бы сдохнуть, да и фиг с ним. Потому что всем поевать на тебя, – добавила Марина в сторис.

35-летняя Марина с новорожденной дочкой Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Она призвала подписчиков – а их у девушки более полумиллиона – жить своей головой, а не чужими мыслями.

- Знаете, когда происходят изменения, когда желание сдохнуть достигает невероятных размеров, тебе уже просто плевать на все, что ты делаешь. Ты делаешь так, как тебе хочется, – отметила Марина.

35-летняя Марина и ее 20-летний пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Сейчас девушка познает радости материнства и не устает благодарить сотрудников роддома. Также Мария призналась, что после родов ей написал человек из прошлой жизни. Год назад он осудил ее, но сейчас вышел на связь.

- Значит, все было не зря. Я вообще не легкомысленная овца. Если я что-то делаю, то не делаю зря – резюмировала Балмашева.

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