35-летняя блогерша Марина Балмашева, которая после развода с мужем сошлась с его 20-летним сыном Владимиром и вышла за него замуж, сейчас познает радости материнства. В пятницу, 15 января, она вместе с молодым супругом впервые стали родителями. На свет в одном из краснодарских роддомов появилась девочка.- 3690. 52 см. 16:40. Имя немножко думаем, - кратко оповестила блогер своих подписчиков в Instagram.В комментариях под постом тут же посыпались поздравления. Еще бы - за жизнью этой дамы следят больше 500 тысяч человек. А уж после родов (всего за три дня) на нее подписалось порядка 30 тысяч.История 35-летней Марины Балмашевой, которая влюбилась в пасынка, прогремела на всю Россию. В прошлом году она с гордостью рассказывала о своем супруге Алексее Шавырине, называя его не иначе как золотым. В браке они были 13 лет, но неожиданно для всех пара рассталась. Удивительно это было еще и потому, что вместе они воспитывали пять приемных детей, один из которых - девочка с синдромом Дауна. После развода целый детский сад остался с мужчиной.Марина Балмашева объясняла, мол, неожиданно встретила того, кто заставляет ее улыбаться. Сам обиженный супруг рассказал, что причиной распада некогда дружной семьи стала измена женщины с... пасынком Владимиром. Именно ради избранника она похудела почти на 60 килограммов, сделала несколько пластических операций. Когда же влюбленные узнали, что станут родителями, то зарегистрировали свои отношения.15 января у блогерши начались роды, откровенно о которых она рассказала спустя время. По словам Марины Балмашевой, все началось неожиданно: она смотрела сериал, как вдруг заметила, что отошли воды.- Такси быстро приехало. Снегопад такой сильный был. Это прям неожиданно, - вспоминает ту ночь женщина - Прошла оформляться. Вова поднял на ноги маму (жену первого мужа, которую блогерша сделала своей свекровью - Авт.).Быстро собравшись, женщина отправилась в роддом, где через несколько часов родила дочь. - У меня немного все, как в тумане было. Шейка не готова. Схваток не было, - продолжает откровенно рассказывать о своих родах Марина Балмашева. - В общем было все: эпидуралка, мои мольбы о кесаревом...Но все же блогер родила естественным путем.- На свет появились эти замечательные щеки. Мне кажется, что одни из самых очаровательных щек в мире, - подписала фото малышки, чье лицо блогерша пока скрывает.Сейчас женщина привыкает к новой роли. Ближайшие четыре дня она вместе с малышкой проведет в роддоме под наблюдением медиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Имя выбираем»: Сбежавшая от мужа блогерша родила ребенка от пасынкаСейчас счастливая мама находится в роддоме, где они с малышом пробудут какое-то время. А вот как назовут кроху, родители пока не решили (подробнее)Кубанская инста-дива, усыновившая пятерых детей, после развода сошлась с сыном бывшего мужаДо знакомства с Мариной ее муж Алексей уже был женат, в первом браке у него родилось двое сыновей. А когда разошелся с супругой и позвал Марину замуж, блогерше тогда был 21 год. После замужества она перестала следить за собой и быстро набрала несколько десятков лишних кило. Врачи говорили, что именно лишний вес стал причиной того, что пара не может иметь детей. Медики советовали девушке похудеть, но она не торопилась расставаться с килограммами, поглощая плюшки и сладости (продолжение)«Горько!»: Сбежавшая от мужа блогерша вышла замуж за пасынкаОформить свои отношения пара решила после того, как стало известно о беременности (читайте далее)