35-летняя блогерша из Краснодарского края Марина Балмашева впервые стала мамой, о чем тут же поспешила сообщить в своем Instagram.- 3690. 52 см. 16:40. Имя немножко думаем, - кратко оповестила она подписчиков, выгрузив несколько сторис в свой аккаунт.А уж тех, кто следит за ее жизнью, немало. Полмиллиона ежедневно смотрят ее сторис, чтобы узнать, что нового в жизни блогера. Еще бы - ее история напоминает больше бразильский сериал. В прошлом году она с гордостью рассказывала о своем супруге Алексее Шавырине, называя его не иначе как золотым. В браке они были 13 лет, но неожиданно для всех пара рассталась. Вместе они воспитывали 7 детей – это пятеро приемных и двое пасынков. Одному 22 года, второму – 20 лет. При этом среди других ребят - девочка с синдромом Дауна. После развода целый детский сад остались с мужчиной. Причиной же распада некогда дружной семьи стала измена Марины с... пасынком Владимиром.- Ты никогда не знаешь, как повернётся жизнь. В какой момент ты встретишь своего человека. Который заставит тебя улыбаться. Я знаю, что кто-то поддержит. А кто-то осудит. Но мы вместе и счастливы, чего и вам желаю, - писала в своем блоге Марина.При этом брошенный Шавырин рассказывал на ток-шоу, что они не стеснялись заниматься сексом в то время, когда он находился дома.- Мне казалось, что она делает все специально, чтобы я узнал. Мне кажется, Марина его совратила, - жаловался мужчина. - Я ее любил, хорошо к ней относился. Если бы на пути встал не мой сын, я бы боролся за нее.По другой версии, одной из причин разрыва отношений с мужем стало отсутствие собственных детей. Прожив в браке не один год, Марина так и не смогла забеременеть, хотя делала все возможное для этого. Зато с легкостью ей удалось беременеть от Владимира.Как только Марина узнала, что находится в положении, решила зарегистрировать свои отношения с молодым любовником (он ее младше на 15 лет - Авт.). А 15 января подарила ему первенца.- Предварительная дата родов у меня 31 января - 2 февраля. Сегодня тянет все. И еще каменеет периодически. Но не часто. Я знаю, что все будет хорошо, - делилась своими ощущениями Марина буквально вчера, а уже ночью у нее отошли воды и начались схватки.Сейчас счастливая мама находится в роддоме, где они с малышом пробудут какое-то время. А вот как назовут кроху, родители пока не решили. Не исключено, что вынесут этот вопрос на суд подписчиков, без которых не проходит ни одно значимое событие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКубанская инста-дива, усыновившая пятерых детей, после развода сошлась с сыном бывшего мужаДо знакомства с Мариной ее муж Алексей уже был женат, в первом браке у него родилось двое сыновей. А когда разошелся с супругой и позвал Марину замуж, блогерше тогда был 21 год. После замужества она перестала следить за собой и быстро набрала несколько десятков лишних кило. Врачи говорили, что именно лишний вес стал причиной того, что пара не может иметь детей. Медики советовали девушке похудеть, но она не торопилась расставаться с килограммами, поглощая плюшки и сладости (продолжение)«Горько!»: Сбежавшая от мужа блогерша вышла замуж за пасынкаОформить свои отношения пара решила после того, как стало известно о беременности (читайте далее)