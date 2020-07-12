«Горько!»: Сбежавшая от мужа блогерша вышла замуж за пасынка

35-летняя блогерша из Краснодарского края Марина Балмашева вновь приобрела статус «жены». Накануне она вышла замуж за 20-летнего сына своего бывшего супруга. Об этом Марина сообщила в своем Instagram.

Как оказалось, влюбленные официально зарегистрировали отношения в загсе Славянска-на-Кубани. Торжественной церемонии не было - на регистрацию пара заявилась в повседневной одежде, чтобы расписаться.

marina_balmasheva 35-летняя блогерша Марина Балмашева расписалась с сыном своего бывшего супруга

Свидетелем рождения новой семьи стали лишь сотрудница загса и первая жена бывшего мужа и мама нынешнего супруга блогерши Елена. С ней у Марины сложились добрые отношения.

- По делам покатались и заехали в загс. Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Главное для меня не как, а за кого и с кем, - подписала милый ролик с церемонии теперь уже замужняя блогер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790043" frameborder="0"></iframe> Свадебное платье блогера Марины Балмашевой Видео: instagram.com/marina_balmasheva.

Стоит сказать, что праздник молодожены все же устроили. Сразу после росписи Владимир Шавырин надел рубашку и брюки, а невеста, как и полагается, облачилась в платье. Марина надела воздушное платье в пол, которое ей сшили на заказ.

Торжество новоиспеченная семья устроила в одном из ресторанов. Там собрались друзья и родственники молодоженов. Свадьбу сыграли по всем традициям: были и забавные конкурсы, и первый танец, и поцелуи под скандирование гостей «Горько!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790042" frameborder="0"></iframe> Свадьба блогера Марины Балмашевой Видео: instagram.com/marina_balmasheva.

Напомним, это второй брак известной блогерши. С бывшим мужем Марина Балмашева разводилась шумно. Все семейные разборки обсуждались на различных ТВ-шоу.

- Она совратила моего сына, Вова сам на такое не способен, у него и девушки до нее не было, - жаловался отвергнутый муж Алексей Шавырин. - Они не стеснялись заниматься сексом, когда я был дома. Я бы простил измену, если бы это был не мой сын.

Правда, сама блогерша заявила, что никого не совращала - парень уже взрослый. А одной из причин разрыва отношений с мужем стало отсутствие собственных детей. Прожив в браке 14 лет, Марина так и не смогла забеременеть, хотя делала все возможное для этого.

Зато с легкостью ей удалось беременеть от Владимира - сейчас женщина на втором месяце.

- Нам сейчас 11-12 недель. Я ревела. Он двигается. Маленький: 5 сантиметров. И, кажется, это мужик, - поделилась радостью блогерша незадолго до свадьбы.

marina_balmasheva Марина и ее пасынок сделали УЗИ, где им продемонстрировали, как развивается плод

Стоит сказать, что с бывшим мужем Марина воспитывала пять приемных ребятишек, среди которых девочка с синдромом Дауна. Правда, сейчас общение с ними для будущей мамы под запретом. В конце февраля женщина сообщила о лишении опеки над детьми. Узнала она об этом случайно. Она попросила бывшего мужа привезти детей, но он отказался.

Блогерша отметила, что сейчас ей можно видеться с детьми, но снимать с ними видео или брать их в гости запрещено.

- Никого же не волнуют дети, которые находятся в социально опасных условиях, где родители бухают, где дети босые и голые, - была возмущена Марина Балмашева. - Надо же докопаться до блогера!

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До знакомства с Мариной ее муж Алексей уже был женат, в первом браке у него родилось двое сыновей. А когда разошелся с супругой и позвал Марину замуж, блогерше тогда был 21 год. После замужества она перестала следить за собой и быстро набрала несколько десятков лишних кило. Врачи говорили, что именно лишний вес стал причиной того, что пара не может иметь детей. Медики советовали девушке похудеть, но она не торопилась расставаться с килограммами, поглощая плюшки и сладости (продолжение)