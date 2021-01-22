В Краснодаре ликвидирован пожар, причиной которого стал взрыв

В 21:56 пожар был полностью ликвидирован

В 21:56 был полностью ликвидирован пожар в районе цветочного рынка. В 21:21 огонь был локализован. По уточненной информации, взрыв и последующее возгорание произошли в супермаркете. Один человек погиб на месте, двое с ожогами госпитализированы

Момент взрыва на цветочном рынке Краснодара попал на видео. Кадры подтвердили предварительную версию - о разгерметизации газового баллона

Напомним, что информацию о пожаре диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получил в 20:26. Торговое здание загорелось на улице Владислава Посадского.

В 20:27 незамедлительно к месту вызова было направлены пожарно-спасательные подразделения. В 20:36, когда к месту взрыва прибыло первое подразделение, удалось установить, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

- Было подано три ствола "Дельта", задействованы три звена газодымозащитной службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что организован штаб пожаротушения. На месте продолжают находиться сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего.