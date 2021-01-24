Приемный отец Дани и Ильи Милохиных: Их родная мать долгие годы жила рядом, но избегала встречи с мальчишками

Приемные родители Дмитрий и Елена Тюленевы с Даней Милохиным Фото: instagram.com/dmitry_t79

Приемный отец Данила и Ильи Милохиных рассказал, что думает о появлении родной матери братьев. Встреча Ильи с мамой Любовью Бережной произошла в эфире Первого канала.

Женщина привела в детский дом Даню и Илью когда им было всего 3 и 4 года. После этого она завела новую семью и сейчас воспитывает еще двоих детей.

Такими ребят сдали в приют Фото: изличного архива

Будущие звезды TikTok провели в детском доме 10 лет, после чего оказались в приемной семье Дмитрия и Елены Тюленевых. Пара воспитывала пятерых своих детей и взяла под опеку троих ребят из детского дома, в том числе Даню и Илью Милохиных.

Дмитрий Тюленев рассказал, что сразу после того, как они забрали мальчиков из детского дома, он поехал к родственникам Милохиных. Однако их визиту были не очень рады.

- У Дани и Ильи в паспорте есть прописка – это адрес бабушки по матери. Мы туда ездили в гости, но тогда мама не захотела с ними общаться и даже выходить к нам. Знаю, что у бабушки по отцу Даня и Илья, например, ночевали. А потом в детском доме мальчики провели десять лет, и все эти годы бабушки жили в этом же городе в пяти автобусных остановках от этого детского дома. Никто к ним не приезжал, - говорит Дмитрий Тюленев.

Семья Тюленевых жила в небольшой деревне в Оренбургской области, а после перебралась в Краснодарский край. По словам опекуна, у родственников Дани и Ильи были все контакты, но судьбой мальчишек родственники не интересовались.

Илья и Даня Милохины со сводным братом Сергеем Тюленевым Фото: из семейного архива семьи Тюленевых

- Все адреса и телефоны наши были доступны, и мама прекрасно знала, где находятся мальчики. Почти все эти годы она жила всего в 30 километрах от нашего дома! У них много родственников, мне многое непонятно в этой ситуации. Почему мне с пятью детьми разрешили их взять под опеку, а бабушке не разрешили? Там столько народу – можно было просто забрать пацанов, да и все. Видимо, ребята просто были не нужны, - считает опекун.

Приемный отец Милохиных рассказал, что узнал о готовящемся эфире со встречей Ильи с родной матерью узнал за день до его выхода.

- Даня тоже узнал уже по факту, что эфир готов. Так не делается, конечно. Я не виню Илью, он очень хотел встретиться, а из этого сделали шоу. Но нельзя давить на больное через публику, наверное. Продюсерам не стоило так делать. Нужно было сделать встречу по-семейному, тихо. Все сделали некрасиво, ради выгоды, ради пиара. Да, у него прибавилось подписчиков, есть рейтинги, но не в них же дело. Я очень не хочу, чтобы Илье снова причинили боль, чтобы это наложилось на старую рану, - переживает Дмитрий Тюленев.

Глава приемной семьи подчеркивает, что он совсем не против того, чтобы Даня и Илья общались со своими родственниками.

- Мы не против, чтобы они знали и виделись с бабушками и родителями. Сейчас говорят, что мать нашлась. Но, поймите, никто не пропадал, все было на виду. Именно поэтому мы и поехали сразу к ней, как только взяли мальчишек под опеку. А с нами никто не хотел общаться тогда… Я рад за Илью, что он простил мать, думаю, что и Даня ее простил. Но одно дело простить, а другое – начать доверять после такого, - считает Дмитрий.

Мужчина ждет, что Даня и Илья в скором времени забудут старые обиды друг на друга и снова будут общаться.

- Очень хочу, чтобы Даня и Илья помирились, это произойдет когда-нибудь. Эти обиды уже себя изжили. Они оба хорошие парни, - сказал приемный отец Милохиных

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