«Так-то минус 12!» В горах Сочи парочка устроила жаркий танец на морозе голышом

Ритмичные танцы согревают. Фото: @golubev.life

На высоте больше 2 тысяч метров над уровнем моря в горах Сочи своя атмосфера! Здесь праздник не прекращается ни на день.

- Только что наблюдали, как голенькие туристы зажигали под латинос прямо босиком на снегу! - делятся впечатлениями туристы.

Действительно, многие записали на видео, как молодая девушка крутит бедрами в одном купальнике, а тренированный парень ее ведет в этом танце.

- И это при минус 12-ти между прочим, - добавляет ощущений один из свидетелей жарких пируэтов на сочинских вершинах.

Погодка здесь и хрустящий снег сейчас оптимальны для горнолыжников, но кое-кто все-таки решается сбросить тяжелую экипировку.

Покататься в горах Сочи можно будет вплоть до мая. Правда, более точный прогноз на этот горнолыжный сезон синоптики все-таки делать пока не решаются. Слишком непредсказуема погода в этом регионе. У моря в ближайшие дни температура воздуха прогреется вновь до +16 градусов.