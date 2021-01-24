А вы хотите быть не как все? Мать девочки с «маской Бэтмена» предложила примерить огромную родинку на лицо всем, кто осуждает ее за лечение в России

Мать американской пациентки краснодарского доктора убеждает в правильности своего решения. Фото: Кэрол Феннер

Кэрол Феннер, мать американской пациентки краснодарского хирурга Павла Попова, продолжает оправдываться перед многочисленными подписчиками по всему миру за свою смелость. Два года назад она собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фото-динамических процедур.

И пока результат лечения Кэрол Феннер полностью удовлетворяет.

- Для нас в смартфоне создали специальный фильтр в виде невуса, что был у Луны. С его помощью я могу видеть, как выглядело бы лицо моей дочери, когда она вырастет, - пишут Кэрол на своей странице в соцсети. - Предлагаю каждому примерить его на свое лицо. Может, тогда вы перестанете осуждать меня за мое решение избавить Луну от такого уродства.

Она напомнила подписчикам по всему миру (многие из которых, к слову, помогли ей собрать деньги на лечение Луны и перелеты в Краснодар), что были случаи, когда женщины с подобными родимыми пятнами на лице не выходили из дома несколько лет.

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- Одну из таких историй я знаю и рассказывала уже. Женщина подвергалась издевательству окружающих из-за своей особенности внешности и не могла найти работу. Я не хочу такой судьбы своему ребенку, - пояснила Кэрол вновь.

Однако помимо внешней некрасивости, по мнению специалистов-медиков, невус грозит Луне и таким, как она, неизлечимой болезнью. Невусы способны перерождаться в рак кожи.

Напомним, полностью избавить девочку от уродливого родимого пятна Павел Попов собирается, когда заживут свежие ранки после операций. Именно для этого лечащий врач американки принял решение отпустить на несколько месяцев Луну домой, в Калифорнию. Здесь процесс заживления, по мнению доктора, происходит лучше.