Наследие ценою 126 млн рублей: что случится с платными парковками Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Автомобильные парковки – вечная тема для Краснодара. Она была актуальна десять лет назад. Она же волнует горожан и сейчас. Каждый год количество парковок растет, но мест все равно не хватает.

Число машин в краевом центре увеличивается быстрее, чем появляются новые парковки. Однако ситуацию на дорогах они улучшают. Люди реже оставляют машины прямо на дорогах. Все чаще они ищут место на выделенной территории. Найти ее легко: есть знаки парковки, да и навигатор всегда подскажет, где ближайшая стоянка.

Сейчас в Краснодаре их 266. Они вмещают 8075 авто. Платные парковки появились в краевом центре в 2014 году. Создали их на деньги инвестора. Бюджеты средства не привлекались. Инвестор занимался обслуживанием парковок и получал основную прибыль – 90%. Еще 10% уходили в городской бюджет. Договор был заключен на семь лет, после чего парковки должны перейти в собственность города. Случится это уже в этом году.

- Нерационально, если муниципалитет займется эксплуатацией этого имущества. Сейчас мы пересмотрим условия, которые действовали семь лет, посчитаем экономический эффект, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города добавил, что в ближайшее время появятся новые условия работы с комплексом парковок. Сам процесс обещают сделать прозрачным и понятным для жителей мегаполиса. Вырученные средства могут пойти на развитие уже существующего комплекса, в том числе создание новых парковок.

- Фактически мы перечислили 43,5 млн. рублей по проценту отчисления в бюджет города, – говорит сайту «КП» – Кубань» генеральный директор ООО «Городские парковки» Дмитрий Передерий. – Также порядка 137 млн. рублей налогов было уплачено в федеральные, региональные и городские бюджеты. По окончании соглашения город получит весь программный комплекс стоимостью порядка 126 млн. рублей.

Отмечается, что до конца соглашения город получит еще около 4 млн. рублей. Сейчас в Краснодаре работает 18 парковок плоскостного вида на 847 авто и 248 стоянок прибордюрного типа на 7228 машин. Всего на улицах краевой столицы работают 246 паркоматов.

На улицах краевого центра установлены 1774 дорожных знака, 561 сигнальный столбик и 329 ограничивающих въезд бетонных полусфер. За весь период в бюджет Краснодара поступило 45 млн руб., также 137,5 млн руб. компания перечислила в бюджеты всех уровней.

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