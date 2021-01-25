В Краснодаре два человека погибли из-за падения башенного крана

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В краевом центре на стройплощадке одного из ЖК упал башенный кран. Видео инцидента размещено в соцсетях. По словам очевидцев происшествия, кран разломило напополам, в его кабине в этот момент находилась женщина-крановщица.

Под обломками крана оказались погребены два человека. Мужчине предположительно 69 лет, женщине – 55 лет. По предварительным данным источника "КП" в правоохранительных органах, у погибшей крановщицы осталась 16-летняя дочь.

На месте происшествия работает следователи. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- По факту гибели двух граждан в результате падения башенного крана в 1-ом Лиговском проезде на строительном объекте 25 января следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организовал доследственную проверку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что ведется установление личностей погибших и причин падания крана. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре из-за сильного ветра упал второй башенный кран за день. Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей.

В крайцентре в тот день было объявлено штормовое предупреждение, стихия валила деревья и заборы. Не устояла перед силой ветра и строительная техника. На стройплощадке на улице Восточно-Кругликовской в 13:30 упала стрела башенного кран. К счастью, никто не пострадал. Возможно, аналогичный случай через час произошел тоже на стройплощадке в районе улицы Валерия Гассия.