2019-09-18T17:46:52+03:00
Общество

В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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В крайцентре объявлено штормовое предупреждение, стихия валит деревья и заборы. Не устояла перед силой ветра и строительная техника. На стройплощадке на улице Восточно-Кругликовской в 13:30 упала стрела башенного кран. К счастью, никто не пострадал. Аналогичный случай через час произошел тоже на стройплощадке по улице Валерия Гассия, 2. Информацию о пострадавших уточняется.

- Штормовое предупреждение в Краснодаре будут действовать весь день, 18 сентября, а также утром 19 сентября, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Краснодаре упал башенный кран.Источник: ЧП КРД

ИСТОЧНИК KP.RU

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