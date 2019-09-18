2019-09-18T15:49:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду

В городе объявлен шторм
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Дерево рухунло на детскую площадку, никто не пострадал Фото: @TypodarДерево рухунло на детскую площадку, никто не пострадал Фото: @Typodar
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Сильный порывистый ветер в Краснодаре не утихает с утра 18 сентября. Жители из разных районов города сообщают о том, что на улицы падают ветки и деревья. В центре города большой ствол упал на тротуар на улице Буденного напротив Театра Драмы.

А в микрорайоне Гидростроителей сломалась береза на территории детского сада № 208 на улице Трудовой Славы. К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал. Известно, что ветром сорвало стрелу башенного крана на улице Восточно-Кругликовской.

- Внимание! Шторм! Сегодня, 18 сентября, а также ночью и утром 19 сентября в Краснодаре ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15- 20 м/с, - сообщили во второй половине дня в администрации Краснодара.

Напомним, что 9 сентября в детском саду № 48 Краснодара на гуляющих детей во время ветра рухнуло дерево. Один ребенок погиб, еще одна девочка и воспитатель с травмами оказались в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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