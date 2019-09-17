На заведующую детсада, где дерево убило девочку, возбудили уголовное дело о халатности

В отношении заведующей детского сада №48, где дерево убило двухлетнего ребенка, возбудили уголовное дело. Педагога подозревают в халатности, которая повлекла за собой смерть малышки.

Видео через минуту после падения дерева в детском саду №48.

Напомним, 9 сентября во время прогулки на территории детсада на двух детей из ясельной группы и воспитательницу рухнуло дерево. Родители одного из детсадовцев стали свидетелями ужасной картины.

Родители считают, что дерево уже давно сгнило и его нужно было спилить.

По их словам, педагог заводила ребят на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти. Резкий порыв ветра надломил ветку дерева на детской площадке - в следующий момент она рухнула, накрыв собой двух девочек и воспитательницу.

Фото с места трагедии. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Позднее стало известно, что двухлетняя Вика получила травмы, несовместимые с жизнью.

- Заведующая дошкольного учреждения города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Если педагога признают виновной, то по закону ей могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, она может оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

Официально обвинения заведующей не предъявлены.

Стоит сказать, что в городском департаменте образования сразу же прокомментировали, что дерево было живое, опасений ни у кого не вызывало. Вот только родители погибшей девочки уверены, что каштан уже давно сгнил. Его должны были давно спилить, но почему-то этого не сделали.

После трагедии родители Вики хотят призвать к ответу всех, кто виновен в смерти их дочери.

- Нам очень тяжело с супругой, но все-таки решили рассказать о нашем горе, потому что хотим справедливого расследования. Чтобы разбирательства не сошли на «нет», чтобы, прежде всего, не пострадали другие дети, которые продолжают ходить в сад, - добавляет Виктор.

Стоит сказать, что на связь с родителями погибшей девочки заведующая после трагедии не выходила.

Ранее по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные медицинские экспертизы. Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в этой трагедии.

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