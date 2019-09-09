«Они не успели забежать на веранду»: родители детсадовцев рассказали о том, как дерево убило девочку

Родители двухлетней Вики и подумать не могли, что этот поход в детский сад для их дочери станет последним.

- В эту группу ходит мой младший ребенок. Все случилось в момент, когда мой супруг привез сына в детский сад. Почти всех ребят завели на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти… - рассказывает «КП» - Кубань» мама одного из детсадовцев Ирина.

Резкий порыв ветра надломил ветку дерева на детской площадке - в следующий момент она рухнула. Пострадали две двухлетние малышки из ясельной группы и их воспитательница, которая не успела отбежать.

Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.

Как рассказывают очевидцы, у одной двухлетней девочки была открытая черепно-мозговая травма, у другой крохи – пострадали пальцы на руке. У их воспитательницы - перелом ноги. Всех троих госпитализировали в краснодарские больницы, откуда и пришли ужасные вести – одна из девочек скончалась, спасти ее не успели.

На месте ЧП продолжают работать правоохранители. Кто ответит за смерть девочки, выяснят следователи. Напомним, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные медицинские экспертизы. Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в этой трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти проверят все деревья в образовательных учреждениях города

Мэр Краснодара выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

- Как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчиненных, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у воспитательницы, которая получила травмы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь.

В ближайшее время в городе проведут дополнительную проверку всех деревьев в школах и детсадах.

- Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберем в кратчайшие сроки, - добавил глава города. - Это беру под личный контроль.

В Краснодаре дерево упало в детском саду.

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