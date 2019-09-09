2019-09-09T16:13:02+03:00
Происшествия

Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России поручил тщательно расследовать все обстоятельства произошедшего
Максим ОСОКИН
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Дело о гибели ребенка в Краснодаре на контроле у Александра БастрыкинаДело о гибели ребенка в Краснодаре на контроле у Александра БастрыкинаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Краснодаре в результате падения дерева в детском саду два ребенка и воспитательница получили травмы. Впоследствии одна девочка скончалась в больнице. Еще один ребенок и женщина находятся под присмотром медиков.

- Следственные органы СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской федерации.

Сотрудникам поручено самым тщательным образом выяснить, что стало причиной несчастного случая и кто должен будет понести ответственность за гибель несовершеннолетней. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.

Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.

Напомним, в краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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