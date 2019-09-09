Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин
В Краснодаре в результате падения дерева в детском саду два ребенка и воспитательница получили травмы. Впоследствии одна девочка скончалась в больнице. Еще один ребенок и женщина находятся под присмотром медиков.
- Следственные органы СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской федерации.
Сотрудникам поручено самым тщательным образом выяснить, что стало причиной несчастного случая и кто должен будет понести ответственность за гибель несовершеннолетней. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.
Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.
Напомним, в краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU