Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка
Следователи опубликовали видео из детского сада №48, где из-за сильного ветра упало дерево, убившее двухлетнюю девочку. На кадрах видно, что на площадку, где играли дети, упала огромная ветка. Именно она и стала причиной трагедии.
Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.
По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- От полученных травм один малолетний ребенок скончался, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Второй ребенок и воспитатель детского сада госпитализированы в лечебные учреждения Краснодара, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как говорят врачи, у двухлетней девочки травма руки, ее жизни ничего не угрожает. А у ее воспитательницы перелом ноги.
Назначены судебные медицинские экспертизы.
Кроме того, известно, что Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти девочки, на которую в детском саду Краснодара упало дерево.
- Необходимо тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию), - сказал председатель федерального СК Александр Бастрыкин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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