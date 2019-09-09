Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-09T16:09:27+03:00

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Следователи опубликовали видео из детского сада №48, где из-за сильного ветра упало дерево, убившее двухлетнюю девочку. На кадрах видно, что на площадку, где играли дети, упала огромная ветка. Именно она и стала причиной трагедии.

Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- От полученных травм один малолетний ребенок скончался, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Второй ребенок и воспитатель детского сада госпитализированы в лечебные учреждения Краснодара, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как говорят врачи, у двухлетней девочки травма руки, ее жизни ничего не угрожает. А у ее воспитательницы перелом ноги.

Назначены судебные медицинские экспертизы.

Кроме того, известно, что Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти девочки, на которую в детском саду Краснодара упало дерево.

- Необходимо тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию), - сказал председатель федерального СК Александр Бастрыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU