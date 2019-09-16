Родители девочки, которую убило дерево в детсаду: «За смерть дочери должны ответить!»

- Нам терять нечего, мы добьемся правды! - говорит семья Чередниченко, у которых в детском саду погибла единственная двухлетняя дочь.

С момента страшной трагедии прошло 8 дней. Напомним, 9 сентября в 10:00 на территории детского сада №48 во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево. Родители одного из детсадовцев стали свидетелями ужасной картины. По их словам, педагог заводила ребят на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти.

Видео через минуту после падения дерева в детском саду №48.

Резкий порыв ветра надломил ветку дерева на детской площадке - в следующий момент она рухнула, накрыв собой двух девочек и воспитательницу.

Позднее стало известно - двухлетняя Вика, у которой была открытая черепно-мозговая травма, погибла... Папа малышки говорит, что после происшествия у дочери едва прощупывался пульс. Врачи говорят, что спасти ее было почти невозможно.

У детского сада №48 появился мемориал с фотографией Вики и венками.

В городском департаменте образования сразу же прокомментировали, что дерево было живое, опасений ни у кого не вызывало. Вот только родители погибшей девочки уверены, что каштан уже давно сгнил.

Родители считают, что дерево уже давно сгнило и его нужно было спилить.

- Родители других детей говорят, что в прошлом году с этого дерева рухнула ветка. Но никто не придал этому особого значения, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» отец погибшей девочки Виктор. - Это дерево давно должны были спилить, оно уже трухлявое, ему 50-60 лет. На территории детсада, в частности площадки, где играют малыши, гнилых старых деревьев быть вообще не должно!

Ребята, которые ходили в сад вместе с Викой, приносят к мемориалу свои рисунки.

После трагедии родители Вики хотят призвать к ответу всех, кто виновен в смерти их дочери.

- Нам очень тяжело с супругой, но все-таки решили рассказать о нашем горе, потому что хотим справедливого расследования. Чтобы разбирательства не сошли на «нет», чтобы, прежде всего, не пострадали другие дети, которые продолжают ходить в сад, - добавляет Виктор. - Заведующая на связь не выходит, ей звонили родители, но никому она не ответила. Я ее видел лишь в день смерти дочери, но с ней мы не говорили.

Родители Вики хотят добиться справедливости и наказать виновных в смерти дочери. Фото: из архива семьи Чередниченко.

Сейчас семье Чередниченко помогает адвокат.

- Сегодня я буду просить о том, чтобы моих доверителей признали потерпевшими по уголовному делу. Какое-то конкретное лицо виновным в произошедшем они не считают, ждем результатов расследования, - сказал «КП» - Кубань» юрист Алихан Дадаев. - Кроме того, по закону семья имеет полное право на получение денежной компенсации.

Напомним, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные медицинские экспертизы. Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в этой трагедии.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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