2019-09-18T15:58:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана

Конструкция упала в Восточно-Кругликовском микрорайоне [видео]
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре рухнула стрела башенного крана. Фото: Кубанские новостиВ Краснодаре рухнула стрела башенного крана. Фото: Кубанские новости
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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение – ветер в городе настолько сильный, что рушит деревья и заборы.

Так возле театра Драмы упало дерево. Инцидент произошел у входа в магазин, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

А в другом районе крайцентра огромная ветка свалилась на площадку в детском саду.

Случилось ЧП и на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской. Здесь в половину второго дня 18 сентября рухнула стрела башенного крана. И тут чудом никто не пострадал. В самой конструкции не было никого – время было обеденное и все строители ушли в столовую.

Кран упал на металлическое ограждение, хотя в нескольких метрах от него находились вагончики работников.

В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана.

- Штормовое предупреждение в Краснодаре будут действовать весь день, 18 сентября, а также утром 19 сентября, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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