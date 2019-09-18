В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение – ветер в городе настолько сильный, что рушит деревья и заборы.
Так возле театра Драмы упало дерево. Инцидент произошел у входа в магазин, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
А в другом районе крайцентра огромная ветка свалилась на площадку в детском саду.
Случилось ЧП и на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской. Здесь в половину второго дня 18 сентября рухнула стрела башенного крана. И тут чудом никто не пострадал. В самой конструкции не было никого – время было обеденное и все строители ушли в столовую.
Кран упал на металлическое ограждение, хотя в нескольких метрах от него находились вагончики работников.
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана.
- Штормовое предупреждение в Краснодаре будут действовать весь день, 18 сентября, а также утром 19 сентября, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU