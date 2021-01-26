Ремонт дорог в Краснодаре: публикуем полный список улиц, где ведутся работы

Фото: krd.ru.

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас ремонтируют 11 улиц.

- Всего же в 2021 году намечено обновить 62 участка дорог общей протяженностью 79 км, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии краевого центра.

Карта ремонта дорог Краснодара. Источник: кrd.ru

Работы досрочно стартовали в 2020 году, и на шести участках улиц они уже завершены.

КОНКРЕТНО

В данное время ремонт ведется на следующих участках дорог:

- ул. Гимназическая от Кубанской Набережной до Красной (1,2 км) — готовность 90%. Выполнены работы по замене бордюров, люков и дорожных знаков, обновлён верхний слоя покрытия и тротуары, идут работы по нанесению дорожной разметки;

- ул. 2-я Линия Нефтяников от Стахановской до Строителей (0,6 км) — готовность 51%. На участке уже заменили люки, бордюры, установили знаки, сделают новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесут дорожную разметку;

- ул. Магаданская от Евдокимовской до пер. Дорожного (0,4 км) — готовность 35%. Идут работы по обновлению дорожного покрытия, в дальнейшем заменят бордюры и люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- ул. Дорожная от переулка Дорожного до Степной в поселке Индустриальном (0,7 км) — готовность 32%. На участке укладывают новое асфальтобетонное покрытие, обновили бордюры, а также заменят люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- подъезд к НСТ «Кубанская Нива» от Елизаветинского шоссе (2,8 км) — готовность 10%. В настоящее время завершают работы по фрезерование покрытия и устройству основания дороги, на участке уложат новый асфальт, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- ул. Баумана от Красных Партизан до Крымского проезда (0,59 км) -готовность 67%. На участке уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, идут работы по замене люков и бордюров;

- ул. Кирова от переулка Кировского до улицы 1 Мая, ПМР (4,7 км) — готовность 2%. В настоящее время выполняют работы по обустройству основания дороги, на участке уложат новый асфальт, заменят люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки, а также приведут в порядок тротуары;

- ул. Передовая от дома № 78А на Кругликовской (0,8 км) — готовность 1%. Стартовали работы по замене бордюров, на участке усилят основание дороги, уложат новый асфальт, заменят люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- ул. Академическая от Днестровской до Академика Пустовойта (1,1 км) — готовность 3%. Идут работы по обустройству основания дороги, на участке уложат новый асфальт, заменят люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- ул. Селезнёва от Новороссийской до Трамвайной (3,9 км) — готовность 1%. В настоящее время выполняют фрезерование покрытия, на участке выполнят устройство основания дороги, уложат новый асфальт, нанесут дорожную разметку и установят знаки;

- ул. Российская от Солнечной до Пригородной (5,3 км) — готовность 1%. Идут работы по фрезерованию покрытия, на участке выполнят устройство основания дороги, уложат новый асфальт, нанесут дорожную разметку и установят знаки.